遭藍委批掠馬英九之美 謝長廷：誤會很大

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
駐日代表謝長廷。圖／聯合報系資料照片
駐日代表謝長廷。圖／聯合報系資料照片

針對台灣漁民在釣魚台與日本公務船發生衝突一事，駐日代表謝長廷日前表示，過去四年多，沒有台灣漁船被日本海保廳扣押，反觀4年前就被扣押18次之多。國民黨立委陳以信反批謝長廷是「掠馬之美」。謝長廷深夜再發臉書回應「陳委員誤會很大」。

陳以信質疑，過去4年多來在東海釣魚台海域，日本並未扣押我國漁船，那是「台日漁業協議」的功勞，謝代表和蔡政府坐享其成，有什麼好沾沾自喜的？「平常你們都抬馬維拉來救援，怎麼現在絕口不提馬前總統的貢獻了呢？」

謝長廷指出，18次扣押中，有12次是在漁業協議簽訂以後被扣押的，怎麼說簽了漁業協定就不會被扣押，而且他在臉書說的是在距釣魚台12浬海域，該海域並不在漁業協議範圍內。

謝長廷說，2008年聯合號漁船就在那裡被撞沈，雖然事後海保隊對撞船道歉並賠償，但並不是對取締押人道歉，像這兩年我方有漁船越界被警告幾十次而沒有被扣押，背後是有外交的折衝努力。

他說，馬英九簽訂漁業協議當然是可以肯定的事情，但是簽了協議目的就是要讓漁民在協議海域內安心捕魚，如果還鼓勵漁民到協議海域外去衝撞，那又何必簽訂協議。

謝長廷 漁民 日本

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