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立院明天院會 國民黨團將提「台美復交」決議案

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
立法院。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
立法院。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

立法院明天將邀請行政院長蘇貞昌率部會首長報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案」並備質詢；國民黨團拍板不杯葛議事，但將提出「政府應請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」兩項公決案，交付院會處理。

同時，立法院也會處理朝野各黨團日前送交的修憲委員會成員名單，通過後修憲委員會將正式成立。

立法院程序委員會上周安排報告事項及討論事項時，因國民黨團擬在明天院會提出「政府應請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」兩案，要求立法院作成決議，國民黨籍召委曾銘宗裁示，交付院會處理。

根據「請求美國協助抵抗中共」提案指出，鑑於共軍連續派軍機擾台，朝野各黨團共同呼籲中共必須自我克制，停止一切挑釁行為，蔡政府宜盡速重新開啟對話，以緩解兩岸衝突，莫使台海緊張局勢再升溫。

提案指出，長久以來美國一直是台灣軍力堅實後援，為強化中華民國國家安全及完善國防戰備，使台灣海峽現狀不因一方採取任意行為而改變，請立法院作成決議「政府應積極說服美國政府依照其台灣關係法精神， 一旦中共有明顯危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動時，在我國政府請求下，將前述中共舉動視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，並以外交、經濟與直接軍事等方式協助我國抵抗」。

「台美復交」提案則指出，鑑於美國近期接連派出衛生部長阿查爾、國務次卿柯拉克訪台，並宣布對台多項軍售，以及近年美國對台灣的支持日益提升，陸續通過多項對台友好法案；在台美關係突飛猛進之際，建請立院決議「政府應以美國與中華民國回復邦交作為對美外交目標，並積極推動」。

中共 立法院 國民黨

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