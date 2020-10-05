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游淑慧問陳時中「漲健保費前，先告訴我們錢花那？」

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。報系資料照片
台北市議員游淑慧。報系資料照片

調整健保費與否，引發熱議。國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書問，增收保費前，先查健保費都花在那？游淑慧說，原來，健保有財務問題，但健保局沒有。「只想多收保費，不思改善國人健康？」

游淑慧今天在臉書分享一段她親身經歷小故事。游淑慧說，當年，她還在立法院擔任國會助理時，當時的健保才實施沒幾年，但就已有嚴峻財務問題。預算會期時，健保局來對助理遊說健保預算，一再強調健保局虧損嚴重，若立院不支持健保局政策，健保就要破產。

游淑慧說，還記得，健保局當時辦了預算說明會和感謝餐會，一場在五星級的晶華酒店吃下午茶、一場去吃高級台菜，席間鮑魚海參齊備，讓大學剛畢業的她，開了眼界、印象深刻。

游說，當時的她是菜鳥助理，涉世未深且仍有些許正義感，當場就白目地發，「不是說健保要破產了，虧損幾百億？」、「為什麼還有錢吃那麼好？」她因此對「健保的財務困境」印象深刻。

游淑慧提到，台灣一年健保醫療支出約7000億，根據衛福部的資料，2018年健保支出主要項目，排名第一是慢性腎病，年花健保約新台幣513億元；第二名是糖尿病，支出約291億元；第三名是齒齦炎及牙周疾病，約花費171億元；第四名是原發性高血壓，約139.2億元。

游說，光是這四項疾病，醫療健保支出就超過一千億，而其中很多問題都是「吃」出來的。所以，健保財務問題其實跟國人健康觀念和健康預防息息相關，國人越健康，健保負擔也會輕。然而，在我們國家的健康醫療支出中，有多少花在衛教宣導和預防上呢？

游淑慧問陳時中部長，要增加保費時，「要先告訴我們，我們每年繳的六千億保費，都花在那？」

健保 游淑慧 保費 陳時中

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