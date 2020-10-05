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陳佩琪臉書嗆媒體 「我出門一定逆時中？沒別的了？」

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書提到，她上周六跟柯文哲出席白色野餐活動是義務，至於她對疫情和世衛信有自己的看法，是自己的醫療專業，請問媒體下標題，是她出門一定就是逆時鐘， 沒別的了？圖／引用自陳佩琪臉書
柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書提到，她上周六跟柯文哲出席白色野餐活動是義務，至於她對疫情和世衛信有自己的看法，是自己的醫療專業，請問媒體下標題，是她出門一定就是逆時鐘， 沒別的了？圖／引用自陳佩琪臉書

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天再寫臉書，嗆媒體下的標題「這回不『逆時中』陳佩琪伴柯赴白色野餐日」。陳佩琪說，不知為何這家媒體要用這個…難道是她出門，一定就是逆時中，沒別的了？有需要這樣嗎？

陳佩琪也為自己常常被指「逆時中」抱不平。陳說，她本業是醫生， 之前的世衛信、到後來小明爭議，最近的是否普篩，她都是按醫師專業說話，或許大家不認同，PTT也罵她沒腦普篩天后，被罵久了也會怕，所以承諾不再講了。但所有爭議留給大家認為有資格講的人去講，沒想到後遺症還沒結束。

陳佩琪說，她也在這則新聞下留了一段話，並寄給電視台客服部，沒想到隔天客服部竟回她，「會把意見轉告『同仁』，不久後『同仁』回覆，謝謝對他們的支持，請以後再多支持他們」陳佩琪還用三個問號「？？？」表達她內心對電視台回應的疑問。

陳佩琪說，「若不是當事人或以當事人的立場，大家看了感覺如何？」

陳佩琪提到，他上周六跟柯文哲出席白色野餐活動是義務，至於她對疫情和世衛信有自己的看法，是自己的醫療專業，但請問媒體，下這種標題， 是她出門一定就是逆時鐘， 沒別的了？

陳佩琪說，PTT上的攻擊， 或許就是一些上不了檯面的匿名攻擊， 只是檯面上的媒體也有需要下這種標題？她出席活動都是為要逆時中？從這裡她也學到了，跟滿意度九成的部長意見不和是多麼嚴重的事，因為跟陳時中意見不合，人家對她的嘲弄似乎也永無止境！

陳佩琪 野餐 柯文哲

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