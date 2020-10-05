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江啟臣：兩岸是不對稱的戰爭 從募兵改徵兵也沒用

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。本報資料照片
國民黨主席江啟臣。本報資料照片

兩岸情勢緊張，國民黨議員徐巧芯提出恢復徵兵制。不過，國民黨主席江啟臣表示，兩岸是「不對稱的戰爭」，中華民國不可能和對岸軍備競賽，所以從募兵制改為徵兵制沒用，因為土地大小跟本無法比。應該搭配非軍事手段的對外政策，利用地緣政治發揮槓桿角色，否則共軍頻擾台，國軍也吃不消。他也直言，若今天是國民黨執政，戰備不會這麼疲乏。

江啟臣表示，台灣的防衛問題，嚴格來說，不應該只是從徵兵還是募兵制度的調整來做檢討，整個國防問題涉及的不是只有軍備、武器和軍隊，還有整個國家的對外政策，對台灣來說，就包括兩岸、美中台政策。否則，在這種實力大小不對等，也就是不對稱的戰爭和軍力結構下，「我們不可能跟對岸軍備競賽」，最後只是在比拳頭、比肌肉，花再多的錢，或是從募兵改回徵兵也沒用，「因為你的土地的大小就無法跟他比」。

所以，江啟臣認為，必須搭配非軍事手段，利用地緣政治的槓桿，包括對外政策、兩岸政策和台灣能在這個地緣政治當中發揮的槓桿角色，才能夠真正提升防衛能力，降低被捲入戰爭的可能性。如果今天單就談兵役制度的話，願意出來的打仗的人也不多，所以從募兵走回徵兵可行性不高，要徵兵除非是發生戰爭，國家進入緊急狀態。

在對外政策方面，江啟臣說，這包括兩岸、美中台三邊政策與戰略，今天同樣都是親美，但要怎麼樣處理兩岸問題，這會影響到美中對抗時他們如何看待台灣，對岸看你的角度會不會認為「你幫美國做為他們的代理人」，那個敵意的螺旋會攪成什麼程度，包含美中間對峙的狀況與國內反中的情節都可以觀察到。

江啟臣也說，如果今天是國民黨執政的話，兩岸的態勢和台海的情勢就會不一樣，「你的戰備需要這麼疲乏嗎？」半個月50次的共軍擾台，台灣也會吃不消，先不要談要花多少軍備，戰備的人也不足。

對於江啟臣凌晨即將在美台國防工業會議發表演說，其中提到我國應加強國防戰力「以實力換取和平」，他也解釋，所謂的實力並不是無限制的去和中共從事軍備競賽，某種程度上只是為了嚇阻對岸，所以他才再三呼籲對岸不要用武力來解決台灣問題，也希望美國別像外界所說的讓台淪為籌碼，但對於這樣的講法他也不會相信。

江啟臣 戰爭 國民黨 募兵制

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