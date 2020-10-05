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林右昌鬆口？ 暢談未來台北市長格局 要做「超北市長」

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天說，未來的台北市長應該是「超北市長」，超過台北的格局的台北市長，要跟基隆、新北和桃園能夠合作。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌今天說，未來的台北市長應該是「超北市長」，超過台北的格局的台北市長，要跟基隆、新北和桃園能夠合作。圖／基隆市政府提供

2022台北市長選戰，基隆市長林右昌呼聲高。林一再強調目前專心推動基隆市政，但今天公開談論台北市長要怎麼當，表示未來的台北市長應該是「超北市長」，把基隆、新北和桃園拉在一起，成為真正的大台北首都圈的。

國慶晚會10月9日登場，林右昌今早到立法院紅樓出席中華民國各界慶祝109年國慶記者會，邀各地民眾到基隆欣賞國慶晚會表演。

基隆崇右影藝科技大學領軍的基隆231名青年學子，負責晚會45分鐘暖場表演，要用歌唱、街舞、踢踏舞、現代舞、民俗舞蹈、室內樂、特技與扯鈴，演譯基隆城市風光。

表演團體今天下午在崇右彩排，林右昌前往加油打氣。他說，為了這一天，大家已經練習了非常久的時間，要在國慶晚會把最好的節目呈現在國人眼前。

林右昌已連任基隆市長，「下一個位子」受矚目。媒體今天問他，台北市長要有什麼樣的格局？林說，北北基桃是一個大的首都生活圈，有1000萬人口，應該一起合作，共榮發展，全世界大的都會都是這個樣子。

林右昌表示，過去因為國家行政體制的關係，縣市間很難做「好的一個合作」，比如台北、新北最近在吵環狀線經營的問題，其實台北、新北、桃園各成立捷運局，在一個大都會本來就是很怪的事情，如果能夠把整個軌道交通做一個統合，對各個城市的市民都是好事。

林右昌認為，未來的台北市長應該可以多幫基隆，多幫新北，多幫桃園。基隆好，新北好，桃園好，台北市會更好；台北市好，全台灣也會更好。

他說，未來的台北市長，應該是「超北市長」，超過台北的格局的台北市長，要跟基隆、新北和桃園能夠合作。台北是首都，最有資源，最有條件把基隆、新北和桃園拉在一起，成為真正的大台北首都圈，這樣的市長格局，我相信是大家所期待的。

基隆 北市 新北 林右昌

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