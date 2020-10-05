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李登輝奉安禮拜周三舉行 明天預演進行交通管制

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

前總統李登輝奉安禮拜將於10月7日（本周三）舉行，並於明天進行相關預演，總統府針對兩天流程規畫及周邊道路管制等相關事項說明。包括10月7日奉安禮拜當日，全國公務機關下半旗一天。

總統府表示，10月7日奉安禮拜當日，全國公務機關下半旗一天，李登輝移靈車隊當日將從翠山莊出發，前往五指山國軍示範公墓進行奉安禮拜儀式。儀節將比照9月19日追思告別禮拜，由台灣基督長老教會協助，按基督教禮拜程序，並符合卸任總統身分的慣例與體制辦理。

總統府說，奉安禮拜儀式分為移靈、迎靈、禮拜及奉安禮等四部分。李登輝移靈車隊預計將於當日上午8時20分自翠山莊出發，預計於上午9時20分抵達五指山國軍示範公墓後，由蔡英文總統率副總統賴清德、總統府秘書長李大維、總統府副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇、國防部長嚴德發及國防部相關將領等陪禮者迎靈。隨後，蔡總統、賴清德並將進行禮敬儀式，禮敬結束後，由台灣基督長老教會舉行禮拜，禮拜程序後行奉安禮，國防部並鳴葬槍三響，表達對李登輝之崇敬與追思，李登輝將長眠五指山國軍示範公墓特勳區。奉安禮拜整體儀式預計於10時20分結束，全程歷時約2小時。

總統府說，基於李登輝生前「脫古改新」、「誠實自然」之原則，並尊重家屬意願，當日奉安禮拜將僅有家屬參加，不另邀請貴賓，亦不對外開放民眾參加，請各界諒察，總統府及李登輝家屬也再次感謝社會各界的追思悼念。

關於移靈車隊路線，總統府表示，移靈車隊將於10月7日上午8時20分自翠山莊出發，沿途經翠山莊、台北市中社路一段—至善路二段、一段—福林路、中山北路—新生高架（下民族東路匝道）、民族東路、上國道1號松江匝道（北上）、下汐止交流道、新北市汐萬路一段、二段、三段、五指山產業道路、忠孝路、園區道路、五指山國軍示範公墓。

總統府表示，明天之預演，移靈車隊出發時間與路線均與10月7日一致。同樣依照李登輝生前「脫古改新」、「誠實自然」之原則，沿線路段並不會動員相關民眾，惟因移靈車隊勢將影響周邊及沿線交通，總統府及家屬向用路人朋友致上歉意，也祈請各界諒解。

總統府也說，配合10月6日之預演及10月7日奉安典禮進行，分別將進行沿線道路「全線管制」及「彈性管制」。全線管制（除居民、大眾運輸與必要通行者）包括10月6日及10月7日上午6時至12時，皆就新北市汐萬路三段、長青路（老爺山莊拱門前路口至五指山國軍示範公墓入口處）、萬溪產業道路（風櫃嘴至五指山國軍示範公墓入口處）進行「全線管制」。

彈性管制部分，包括10月6日及10月7日上午6時至12時，皆就新北市汐止區汐萬路一段、汐萬二段（含周邊道路100公尺範圍）、長青路（台北市內湖入轄處至老爺山莊拱門前路口止），全線將進行「彈性管制」。

總統府表示，府及家屬感謝台北市政府警察局、新北市政府警察局的協助，亦向周邊住戶及所有用路人致上歉意，也敬請各界海涵，並敬請用路人多多配合管制標示及交管人員指引。

總統府說，李登輝將於當日奉安禮拜後，長眠於五指山國軍示範公墓特勳區，安息主懷。也誠如李登輝之女李安妮日前所述，「若李前總統有遺願，就是『台灣民主更深化』、『台灣人民更團結』，期盼各界在追思緬懷李前總統之際，能夠藉此次治喪事宜，讓國人在這兩項基礎上更為凝聚，讓台灣往前走。」

總統府 李登輝

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