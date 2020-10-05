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獨／布局2022？林右昌挖角柯文哲前發言人林昆鋒入團隊

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯市府前發言人林昆鋒今受訪，未否認將投身林右昌團隊，林昆鋒表示，將協助基隆市政整體宣傳及市政考核發展。圖／引用自林昆鋒臉書
柯市府前發言人林昆鋒今受訪，未否認將投身林右昌團隊，林昆鋒表示，將協助基隆市政整體宣傳及市政考核發展。圖／引用自林昆鋒臉書

離2022台北市長選戰還有2年，不過有意爭取參選者陸續布局，也展開搶人大戰。參選呼聲高的基隆市長林右昌，最近將延攬柯文哲市府團隊前發言人林昆鋒加入市府團隊。據了解，林昆鋒預計月底將加入林右昌團隊。林昆鋒今受訪，未否認將投身林右昌團隊，林昆鋒表示，將協助基隆市政整體宣傳及市政考核發展。

基隆市長林右昌才剛拿下遠見雜誌最佳進步城市民調肯定，據了解，林右昌在中秋節前後，積極延攬前台北市政府發言人林昆鋒，加入基隆市府團隊。林昆鋒除是柯團隊前成員，也是林右昌台大的學弟。這次的人事布局，外界也解讀，林右昌將借助林昆鋒主播專業，過去林也曾是柯文哲核心幕僚，布局2022北市長選戰意味濃。

知情人士表示，這次林右昌找林昆鋒加入市府團隊，應是要準備挑戰2022北市長選戰。尤其目前民進黨內幾位呼聲高的人選，林右昌與新竹市長林智堅優勢都是年輕、政治包袱小。

這名知情人士說，林智堅擅長包裝形象，林右昌則有基隆市長的施政成績，加上基隆臺北地緣近，林右昌挑戰2022優勢大。但由於距離2022選戰時間還早，民進黨如何布局？林右昌與林智堅都要先補強自己。

這名知情人士也提到，2022台北市長選舉這一仗，應是民進黨全面執政之來，民進黨最有機會接近北市長的一次選戰。恐將重演三腳督、甚至若是藍白合，藍選民也未必願意，所以目前柯文哲民眾黨也陷入布局難題。對民進黨來說，怎麼樣推出一位爭議小、能說服台北市民的候選人，就是接下來要做的。

對於將加入林右昌團隊，林昆鋒今天受訪表示，林右昌之所以找他加入團隊，應是基於基隆有很多年輕人在台北上班，希望借助他的經驗及專業，幫基隆市府團隊加強文宣形象，並宣傳基隆市政成績，至於職務，林昆鋒表示，尊重市長林右昌的安排。

參選2022北市長呼聲高的基隆市長林右昌，最近將延攬柯文哲市府團隊前發言人林昆鋒加入市府團隊。本報資料照片
參選2022北市長呼聲高的基隆市長林右昌，最近將延攬柯文哲市府團隊前發言人林昆鋒加入市府團隊。本報資料照片

林右昌 基隆 北市 柯文哲

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