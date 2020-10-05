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康軒員工遭秋後算帳誰保護？指揮中心這樣說

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

康軒文教集團董事長李萬吉6次違反居家檢疫期間不得外出規定，甚至隱瞞外出次數，被員工爆料，新北市衛生局認定違規情節重大，上個月確定開罰新台幣100萬元。近日傳出康軒疑似對爆料員工秋後算帳，中央流行疫情指揮中心今被問及對「吹哨者」之保護，卻說員工是向媒體爆料，不是像官署舉發，需先釐清這種情況在吹哨者保護相關法令的適用性。

李萬吉今年9月5日晚間自中國返台，依規定須居家檢疫14天，卻被爆料多次外出趴趴走，甚至到公司開會，行徑誇張，蓄意將定位手機放在家中、違反規定外出又沒有戴口罩。李還隱瞞外出次數，原本對新北市府說是外出2次，但經民政局及警察局查證、調閱監視器後發現，總共是6次，其中5次外出超過2小時。衛生局認定違規情節重大，開出100萬元罰單。

近日傳出康軒對於爆料員工秋後算帳，面對媒體提問是否該由政府出面保護「吹哨者」，指揮中心發言人莊人祥表示，該名員工是向媒體爆料，不是向官署舉發，此情況是否適用「吹哨者」保護法令，是個須釐清的議題。另被問到李的兒子同樣違反規定外出，莊人祥說，會請地方衛生局前往了解。

衛生局

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