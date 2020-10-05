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陳廷寵效應 立委呼籲退輔會向榮民前輩宣導愛國信念

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
民進黨立委蔡適應（左）質詢呼籲退輔會，遇到退伍榮民前輩，須持續溝通與宣傳，他相信大部分榮民都具備愛國心。圖／取自立法院直播畫面
民進黨立委蔡適應（左）質詢呼籲退輔會，遇到退伍榮民前輩，須持續溝通與宣傳，他相信大部分榮民都具備愛國心。圖／取自立法院直播畫面

媒體報導，前陸軍總司令陳廷寵上月29日出席「陸軍官校在台復校70週年慶祝大會」，致詞時自稱「我是中國人，是驕傲的象徵」，並指國軍現在的戰力是「零」，無法抵擋中共解放軍。相關說法引發立委關切，民進黨立委蔡適應質詢呼籲退輔會，遇到退伍榮民前輩，須持續溝通與宣傳，他相信大部分榮民都具備愛國心。

馮世寬今日應邀列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，蔡適應質詢，他聽馮世寬表示陳廷寵的說法並不代表多數人意見，但「陸軍官校在台復校七十周年紀念慶祝大會」是校友會所舉辦活動，而這些校友應退輔會應服務的對象，若台灣多數人民覺得這項說法很奇怪，這個校友會出席慶祝大會台下的人，都附和陳廷寵嗎？

蔡適應詢問，退輔會長期與退伍軍人團體互動，並提供補助，他詢問退輔會近年對三軍官校校友會補助情況，馮世寬說，退輔會並未補助舉辦「陸軍官校在台復校七十周年紀念慶祝大會」這個團體，「三軍都沒有」。

蔡適應表示，有一些退軍社團，拿了退輔會的錢，但講話內容「聽了會吐血」，他呼籲退輔會，不要讓外界聯想拿了政府補助款者，但卻發表讓大家覺得很不高興的言論。

蔡適應表示，反共抗俄是過去軍事院校教育是重要理念，理論上軍人應比一般國人更具愛國意識，愛護中華民國，這也是此事發生後引起喧然大波的原因。有些人領了退休俸，但所作所為讓大家無法體會到愛國信念，他呼籲退輔會，遇到退伍榮民前輩，須持續溝通與宣傳，培養愛國心。相信大部分榮民都具備愛國心。

退輔會 蔡適應 榮民

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