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是誰挑起兩岸一觸即發的戰火？ 龍應台：不管你說什麼，我反戰

聯合新聞網 / 綜合報導
漢光36號演習操演，海軍左營軍港發展碼頭實施了「戰備集運」作業，為後續的「聯合登陸作戰操演」完成先期準備；圖為AAV7兩棲突擊登陸車裝載進入中平軍艦船艙內。圖／國防部提供
漢光36號演習操演，海軍左營軍港發展碼頭實施了「戰備集運」作業，為後續的「聯合登陸作戰操演」完成先期準備；圖為AAV7兩棲突擊登陸車裝載進入中平軍艦船艙內。圖／國防部提供

前陣子聯合報進行一項「兩岸關係年度大調查」，最新結果顯示民眾對兩岸官方關係及軍事競爭關係的評價轉趨惡化，其中，民眾對於兩岸爆發戰爭的可能性來到歷次調查新高。

再加上共機近來頻頻擾台，兩岸緊張不斷升溫，連前總統馬英九日前也公開呼籲蔡英文總統應避免戰爭，不該拿百姓的生命開玩笑，等爆發可能已經來不及求救，「若蔡總統再繼續按自己的方式這樣下去，台灣會帶來很大的戰禍。」

作家龍應台有感而發，在自己的臉書發文，「不管你說什麼，我反戰。」她表示，戰爭是可以把人民當籌碼、豪賭一盤的嗎？戰爭是可以當綜藝茶餘飯後隨便聊聊的嗎？「怎麼我看見的卻是文明所有細節的毀滅呢？」

龍應台寫道，19世紀末，20世紀初的維也納，奧地利畫家克林姆跟法國雕塑家羅丹正在喝著下午茶，當下的時代氛圍輕鬆，人們生活自在，皇家鋼琴師的葛林佛彈奏的舒伯特音樂，讓羅丹感受到一股「愉悅的、孩童似的幸福。」

然而，沒有幾年，戰爭來了，文明的細節，全毀。

底下不少網友也紛紛留言說「沒有經歷過戰爭的人，不能理解戰爭的殘酷」、「將戰爭當成工具，最是可惡！」，還有人直言，戰爭只是幾個少數份子，認為自己不得了，不搞搞社會紛亂，對不起自己。

「能避戰，才是真智慧」、「我唾棄那些嘴裡喊著戰爭，而自己卻不敢上戰場的人」、「台灣政客，為了私利而去包裝成公益，然後去挑動可能引起戰爭的因素」，甚至有不少人說，自己在這座和平的島上平安幸福地活過了4、50個年頭，「有什麼理由說服我們要放棄和平而選擇戰爭？」

蔡英文總統在今年初曾接受外媒專訪，當時她曾提及「我們的防衛準備是隨時的」、「我們已經是一個24小時戒備的情況」、「我們第一波的防衛能量是有的」，她還說，在承受中國的第一波攻擊之後，期待全世界其他的國家可以共同站出來對中國施壓。

龍應台

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