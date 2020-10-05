游錫堃在國慶記者會助川普早日康復 領導世界對抗中國

國慶籌備委員會上午舉行中華民國各界慶祝109年國慶記者會，慶籌會主委、立法院長游錫堃會中代表立法院，祝福美國總統川普早日康復，領導世界對抗中國暴行。游錫堃還說台灣抗疫成功成為典範，就是對全球民主的貢獻，民主能讓台灣屹立不搖。

今年國慶以「2020民主台灣 自信前行」為主題。游錫堃在記者會致詞，代表立法院表達對川普的關心，祝他早日康復，領導世界對抗中國的暴行。

他說，新冠肺炎全球肆虐，造成全球3500萬人確診、逾103萬人死亡的人類大浩劫，全球各民主國家都很辛苦，但中國網路一片歡騰，中共藉機宣傳控制疫情成果，具中國特色社會主義有優勢，民主政治有侷限。還好有台灣，台灣抗疫被視為典範，證明新冠肺炎抗疫不因民主政治，台灣挺住等於守住了民主，台灣的國際能見度也大幅提高，民主能讓台灣屹立不搖，有民主就有自信，就能繼續前行。

今年國慶晚會將在基隆舉行。基隆市長林右昌表示，在基隆舉辦有特殊意義，除了從台灣頭出發，他說，近來國際局勢有非常大的動盪，格局轉變，中共演習把基隆當成目標，目標不只是基隆，中共對台灣圖謀沒有停止過，武力威脅只會讓台灣人更加團結，獨裁的中共政府更彰顯民主台灣有多可貴。