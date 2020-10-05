快訊

今年流感疫苗哪些族群該施打？不同廠牌差在哪？4圖看懂

新制明年元旦上路！手搖飲要標總糖量和總熱量 配料也要算

聽新聞
test
0:00 / 0:00

布局2024和解牌？柯文哲讚馬英九友善 很久沒見蔡英文

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
外界解讀，柯文哲是為2024打「和解牌」？柯文哲今天表示，不要想太多，「台灣內部若不能走出藍綠泥淖，怎有辦法處理兩岸？」記者林麗玉／攝影
外界解讀，柯文哲是為2024打「和解牌」？柯文哲今天表示，不要想太多，「台灣內部若不能走出藍綠泥淖，怎有辦法處理兩岸？」記者林麗玉／攝影

台北市政府日前舉辦「設市百年」活動，邀陳水扁馬英九等藍綠前市長共聚一堂。柯文哲今天受訪證實，他曾於活動前親訪馬英九。柯今天並讚馬是健談、友善的人，與過去對馬態度大改變，外界解讀，柯文哲是為2024打「和解牌」？柯文哲今天表示，不要想太多，「台灣內部若不能走出藍綠泥淖，怎有辦法處理兩岸？」

柯今天也提到，「我們有不同的過去，有共同的現在，要不要走向共同的未來，有很多態度上要去思考。」「處理兩岸問題，台灣內部要先團結，所以要先和解。」

日前的設市百年活動，陳水扁、馬英九、柯文哲等難得同台，除陳水扁主動找馬英九握手交談，柯文哲也在會中強調共融社會應互相包容。今天媒體報導，柯文哲曾在活動前親自拜訪馬英九，力邀出席活動，營造大和解場面，煞費苦心。柯文哲今天證實，他的確親自拜訪馬英九。

柯文哲今天受訪表示，馬英九是很健談的人，還透露當天兩人聊了很多。柯說，他還向馬前總統表達，馬政府處理美豬美牛議題很客氣，還有將議題拿出來討論，現在蔡政府是直接給它下去，Pass跳過民意的監督。

由於過去柯文哲屢屢批評馬英九，是否對馬看法改變？柯文哲說，人就是這樣，有接觸、有交流才有善意，有善意也才會交流。柯文哲說，尤其要處理兩岸問題，台灣內部要先團結，所以要先和解。

柯文哲說，「台灣內部若不能走出藍綠的泥淖，內部都不團結，怎麼有辦法處理兩岸問題？」

對於外界解讀柯打「和解牌」布局2024？柯文哲表示，大家想太多，台灣內部要能夠有效地團結，還是一個要解決的內部問題。

對於曾說，對比現在蔡政府，馬英九是一個還不錯的人？柯文哲說，馬總統算是很客氣的人，至於怎看蔡總統？柯文哲則顧左右而言他，表示「很久沒有見到蔡總統了」。

柯文哲說，馬英九當過八年市長、八年總統，是他一個很重要的資訊來源，或許未必百分之百認同馬看法，不過馬講的東西，有時候發現「對啊！怎麼沒有注意到？」柯說，台北市設市百年是重要活動，活動前希望所有前市長都可以到，他也感謝所有前市長、前議長都到場支持。

是否對馬扁看法改觀？柯文哲說，他以前的看法也沒有錯，「台灣內部若不能走出藍綠的泥淖，內部都不團結，怎麼有辦法處理兩岸問題？」柯說，「我們有不同的過去，有共同的現在，要不要走向共同的未來，有很多態度上要去思考。」

柯文哲 馬英九 陳水扁

延伸閱讀

川普確診牽動大選？柯文哲：不管誰當總統仍是美中對抗

無心市政？議員提20項專案報告 柯文哲：我哪有荒廢？

影／公費流感疫苗開打首日 柯文哲接種時：每年都被打

【圖輯】攝影新聞眼／柯文哲拿小豬豬

相關新聞

台東立委劉櫂豪胞兄 前國大代表劉櫂漳疑心疾猝逝

台東縣立委劉櫂豪胞兄，前國大代表劉櫂漳昨天下午疑心疾猝逝，得年72歲，據劉櫂漳胞妹劉梅英表示，4日中午左右家人發現劉櫂漳...

影／最會舉債院長？蘇貞昌回：看人挑擔 嫌人姿勢歹

針對國民黨立委批評行政院屢編預頻繁舉債，蘇貞昌上任後借了1兆1千億元，是最會借錢的院長。蘇貞昌今回批，政府所有的錢都用在...

介壽路差點改名瑪麗蓮夢路？ 阿扁說出決策過程

前總統陳水扁今臉書發文提到凱達格蘭大道當初改名的決策過程，他任台北市長時發起全國為介壽路重新命名運動，包括短路、瑪麗蓮夢...

【蔣李大鬥法／下】蔣中正遷台超前部署 下野前架空李宗仁挽救中華民國

蔣中正總統因內戰情勢所迫，1949年1月21日引退下野，蔣中正下野前，早已積極安排各方，指派陳誠治台，穩定台灣，調整中央銀行人事，推動國庫黃金遷移台灣，並在徐蚌會戰失利，國府部隊安全撤出後，保留殘兵元氣，以圖日後重建武力，宣布引退，副總統李宗仁擔任代總統，推動與中共和談，蔣中正超前部署，幕後運籌帷幄，使得後來政府得以順利遷台，同時在第一次金門戰役獲得勝利，讓中華民國得以在台灣平穩度過70餘年。

游錫堃在國慶記者會助川普早日康復 領導世界對抗中國

國慶籌備委員會上午舉行中華民國各界慶祝109年國慶記者會，慶籌會主委、立法院長游錫堃會中代表立法院，祝福美國總統川普早日...

布局2024和解牌？柯文哲讚馬英九友善 很久沒見蔡英文

台北市政府日前舉辦「設市百年」活動，邀陳水扁、馬英九等藍綠前市長共聚一堂。柯文哲今天受訪證實，他曾於活動前親訪馬英九。柯...

無心市政？議員提20項專案報告 柯文哲：我哪有荒廢？

台北市長柯文哲日前直接在議場表態不是想過，是直接準備2024總統大選，遭質疑無心市政，台北市議會藍、綠黨團及小黨，將於本...

川普確診牽動大選？柯文哲：不管誰當總統仍是美中對抗

美國總統川普確診新冠肺炎，是否影響美國大選？台北市長柯文哲今天表示，不管誰當選美國總統，美國的國際外交政策，大概不太會更...

先選2022再拚2024？ 侯友宜：離選舉還很長一段時間

新北市長侯友宜民調居高不下，更領跑其他國民黨地方諸侯，儼然成為藍營新共主。但對於要選2022市長連任，還是力拚2024總...

影／疫情爆發回不去 今年國慶首位僑胞報到

今年國慶第一位僑胞報到，來自美國紐澤西州的陳羽莎去年八月就回到台灣，她說去年回來參加國慶後，又陸續參加婚宴旅遊到過完年，...

鄭文燦：中方不轉變 兩岸結難解

桃園市長鄭文燦昨天表示，最近中共軍機不斷擾台，是中國在霸凌台灣，對民主國家意見採取「戰狼外交」，不接受文明的規則；兩岸之...

李登輝周三下葬 墓園主體昨完工

前總統李登輝預定本周三（七日）下葬五指山國軍示範公墓特勳區，國防部後備指揮部昨天表示，故李前總統墓園第二階段「水保暨造墓...

熱門新聞

川普染疫 醫師預估：有一個國家要倒大楣

民調：52%民眾支持徵兵制、女性服兵役

深V超火辣！女自稱助理引暴動 高市議員邱于軒：快暈倒

川普恐傳染給數百人 白宮擺爛竟未追蹤

掩埋場飽和+焚化廠老舊 垃圾處理雙重危機

【重磅快評】揮霍人民納稅錢？陳吉仲別再切香腸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。