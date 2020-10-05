布局2024和解牌？柯文哲讚馬英九友善 很久沒見蔡英文

柯今天也提到，「我們有不同的過去，有共同的現在，要不要走向共同的未來，有很多態度上要去思考。」「處理兩岸問題，台灣內部要先團結，所以要先和解。」

日前的設市百年活動，陳水扁、馬英九、柯文哲等難得同台，除陳水扁主動找馬英九握手交談，柯文哲也在會中強調共融社會應互相包容。今天媒體報導，柯文哲曾在活動前親自拜訪馬英九，力邀出席活動，營造大和解場面，煞費苦心。柯文哲今天證實，他的確親自拜訪馬英九。

柯文哲今天受訪表示，馬英九是很健談的人，還透露當天兩人聊了很多。柯說，他還向馬前總統表達，馬政府處理美豬美牛議題很客氣，還有將議題拿出來討論，現在蔡政府是直接給它下去，Pass跳過民意的監督。

由於過去柯文哲屢屢批評馬英九，是否對馬看法改變？柯文哲說，人就是這樣，有接觸、有交流才有善意，有善意也才會交流。柯文哲說，尤其要處理兩岸問題，台灣內部要先團結，所以要先和解。

柯文哲說，「台灣內部若不能走出藍綠的泥淖，內部都不團結，怎麼有辦法處理兩岸問題？」

對於外界解讀柯打「和解牌」布局2024？柯文哲表示，大家想太多，台灣內部要能夠有效地團結，還是一個要解決的內部問題。

對於曾說，對比現在蔡政府，馬英九是一個還不錯的人？柯文哲說，馬總統算是很客氣的人，至於怎看蔡總統？柯文哲則顧左右而言他，表示「很久沒有見到蔡總統了」。

柯文哲說，馬英九當過八年市長、八年總統，是他一個很重要的資訊來源，或許未必百分之百認同馬看法，不過馬講的東西，有時候發現「對啊！怎麼沒有注意到？」柯說，台北市設市百年是重要活動，活動前希望所有前市長都可以到，他也感謝所有前市長、前議長都到場支持。

是否對馬扁看法改觀？柯文哲說，他以前的看法也沒有錯，「台灣內部若不能走出藍綠的泥淖，內部都不團結，怎麼有辦法處理兩岸問題？」柯說，「我們有不同的過去，有共同的現在，要不要走向共同的未來，有很多態度上要去思考。」