聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／最會舉債院長？蘇貞昌回：看人挑擔 嫌人姿勢歹
國民黨立委指出，政府屢編預算然後頻繁舉債，現在一個新生兒可能就要背26萬的國債，蘇貞昌上任之後也借了1兆1千億元，是最會借錢的行政院長。
蘇貞昌今天到宜蘭參加南方澳跨港大橋動工典禮時對此回應，國民黨可能忘了自己執政8年的時候是負債最多，甚至於年年負債，這個都已經經過決算，圖表清清楚楚。蔡總統上任以來是最注重財政紀律，而且年年還債最多，要不是有這新冠肺炎疫情的話，我們還是最先幾十年來達到收支平衡，今年預算就是這樣。
他說，現在因為對抗新冠肺炎疫情，台灣做得最好，全世界3,500萬人確診、100多萬人死亡的此時此刻，台灣能夠防疫做得這麼好，就是蔡總統領導有方，同時政府把很多資源放在防疫、紓困、振興上，做得非常有效率，所以經濟上只有台灣現在是正成長。
周邊各國像美國舉債30兆、歐盟60兆、日本8.8兆，就可以看出全世界政府都用力在防疫、紓困，同時也用力在振興經濟。台灣為了要防疫、紓困、振興經濟，對所有的錢都用在刀口上，這些錢也做得最有效率，所以只有台灣現在經濟還可以正成長，我們希望「看人挑擔不吃力，還嫌人姿勢歹」，這種話不用囉唆、不用多說。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言