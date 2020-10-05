影／最會舉債院長？蘇貞昌回：看人挑擔 嫌人姿勢歹

國民黨立委指出，政府屢編預算然後頻繁舉債，現在一個新生兒可能就要背26萬的國債，蘇貞昌上任之後也借了1兆1千億元，是最會借錢的行政院長。

蘇貞昌今天到宜蘭參加南方澳跨港大橋動工典禮時對此回應，國民黨可能忘了自己執政8年的時候是負債最多，甚至於年年負債，這個都已經經過決算，圖表清清楚楚。蔡總統上任以來是最注重財政紀律，而且年年還債最多，要不是有這新冠肺炎疫情的話，我們還是最先幾十年來達到收支平衡，今年預算就是這樣。

他說，現在因為對抗新冠肺炎疫情，台灣做得最好，全世界3,500萬人確診、100多萬人死亡的此時此刻，台灣能夠防疫做得這麼好，就是蔡總統領導有方，同時政府把很多資源放在防疫、紓困、振興上，做得非常有效率，所以經濟上只有台灣現在是正成長。

周邊各國像美國舉債30兆、歐盟60兆、日本8.8兆，就可以看出全世界政府都用力在防疫、紓困，同時也用力在振興經濟。台灣為了要防疫、紓困、振興經濟，對所有的錢都用在刀口上，這些錢也做得最有效率，所以只有台灣現在經濟還可以正成長，我們希望「看人挑擔不吃力，還嫌人姿勢歹」，這種話不用囉唆、不用多說。