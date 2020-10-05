修憲廢考監影響大 綠委：恐衝擊退撫制度重建

立法院日前決議成立修憲委員會，將針對修憲議題做討論，其中廢除考監院將成為重點之一。不過，民進黨立委周春米今點出，廢除考試院的時間點，恐衝擊公務人員退撫制度重建。

立法院司委會今邀請行政院人事行政總處人事長施能傑列席報告，並備質詢。周春米在質詢時點出，「公務人員退休資遣撫卹法」第93條規定「中華民國112年7月1日以後初任公務人員者，其退撫制度由主管機關重行建立，並另以法律定之。」她表示，當初修法時，就已經為民國112年後初任公務員留下一個「重置條款」，屆時必須設計一套全新的公務人員退撫制度。

周春米指出，民國112年必須「重置」的這個時間點，推論立法院必須在民國111年底或是112年初完成立法，剛好就會落在表定修憲時程的「公民複決」階段，與廢除考試院的時間點重疊。周春米質疑，屆時立法究竟應該由人事行政總處主導，或是由考試院依職權主責，將會有所爭議。

周春米補充說，若由人總來進行立法作業，在考試院尚未廢除下，可能引發職權爭議，且人總恐怕也沒有這樣的人力去處理一個影響深遠的法案；反之若由考試院主導，如果考試院在修憲通過後確定將廢除或是虛級化，交接與政策延續又會是一大問題。周春米認為，人事行政總處應該要預作準備，也應該預先與考試院協調，究竟這樣一個事關重大的法案，應該由誰主導發球。

施能傑表示，就他所知，考試院銓敘部已在研議，評估不同的應對方案。他坦言，未來若當真廢除考試院，相關退撫業務確實由人事總處承接，他有信心人事總處有能力足以處理。對此，周春米質疑是「實問虛答」，施能傑則說是「實問實答」。