先選2022再拚2024？ 侯友宜：離選舉還很長一段時間

新北市長侯友宜民調居高不下，更領跑其他國民黨地方諸侯，儼然成為藍營新共主。但對於要選2022市長連任，還是力拚2024總統大位，他始終未明確表態。侯今日出席公開活動被問及此事，他表示，「現在最重要還是把工作做好，離選舉還很長一段時間，新北市政才是我現在最重要的衝刺工作。」

另對於國慶日即將到來，新北是否會舉辦升旗典禮，侯友宜回應，新北市在很多公共場合已全面掛上國旗，除了掛國旗對國家表示尊重跟尊敬，也會在國慶日辦理慶典，用健康、快樂的心情迎接國慶。

侯友宜說，新北市各地都會舉辦各種形式活動，有的升旗、有的會辦健康體操，新北市府則會舉辦八里騎腳踏車到鶯歌的40公里的健康活動，希望市民共同參與，響應國慶日。