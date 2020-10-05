介壽路差點改名瑪麗蓮夢路？ 阿扁說出決策過程

前總統陳水扁今臉書發文提到凱達格蘭大道當初改名的決策過程，他任台北市長時發起全國為介壽路重新命名運動，包括短路、瑪麗蓮夢路都有人提出。透過文史學者篩選，最後再將「凱達格蘭大道」和「艋舺大道」兩名字報給他圈選，為了表示對台灣原住民族歷史文化的包容與尊重，由凱達格蘭大道勝出。

陳水扁臉書說，他的主治醫師陳順勝教授大作《番仔澳的故事看台灣是民族的大融爐》，特別提及凱達格蘭族為台灣平埔族原住民，是巴賽族·雷朗族、龜崙族三群人的總稱。分布於淡水、台北、基隆一帶，以台北盆地為主體。陳要他寫簡短的「凱達格蘭大道」決策故事。

陳水扁說，凱道在清朝時代叫台北府城東門街;日治時期道路不命名而沒有路名。1946年10月25日為慶祝蔣介石60大壽，除將台灣總督府籌修為「介壽館」外，館前道路亦更名為為「介壽路」。他在台北市長上任後，發起全國為介壽路重新命名運動，有6000多人參加命名，命出7000多個名字，包括短路、瑪麗蓮夢路都有人提出。

陳水扁說，文史學者篩選出7個名字，最後再將2個名字「凱達格蘭大道」和「艋舺大道」報給他圈選。為了表示對台灣原住民族歷史文化的包容與尊重，沒有凱達格蘭人就沒有今天的台北人，1996年3月21日他將介壽路正式改名為「凱達格蘭大道」，簡稱「凱道」。同時開放凱達格蘭大道及重慶南路一段不再禁行機車及腳踏車。凱道終於成為台灣最重要的民主廣場，見證半世紀以來的民主進展。