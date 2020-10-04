深V超火辣！女自稱助理引暴動 高市議員邱于軒：快暈倒

近日一名外表亮麗的女子自稱是高雄市議員邱于軒的助理，導致邱的服務處電話突然爆增，許多人都打電話來服務處，想認識一下正妹助理，邱于軒在臉書趕緊澄清「真的沒這個人啦！」，並表示網路詐騙如此猖獗，快讓她暈倒。

邱于軒4日在臉書表示，網路上有個陳姓女子冒稱是自己的「員工」，表示家住高雄、今年22歲且單身，從陳女臉書大貼像來看，其外型美艷，皮膚白皙，身穿黑色深U背心，好身材一覽無遺。而陳女照片曝光後，意外引發許多網友討論，也讓邱于軒服務處「遭殃」。

邱于軒表示，近日服務處的電話被「打爆」，有人說要來服務處「認識助理」，還有人想來應徵志工，甚至有朋友打電話要「正妹助理」服務，邱的同事也羨慕地說「這麼正的助理哪裡找！」

邱于軒澄清，服務處真的沒這名女子，難怪網路詐騙如此猖獗，直呼讓她快暈倒！邱于軒也表示有問題可撥網路詐騙專線165，「老司機帶路，打擊犯罪，人人有責！」

貼文曝光後，許多網友紛紛留言，「哈哈...把這正妹找出來」、「我想去坐坐，邱小姐....」「這下我非去不可啦！演正妹她爹！」、「虛假陳述，冒充公職人員員工，報警吧！」