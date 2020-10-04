執政黨應調整防疫節奏？ 連勝文一句話評論

美國總統川普染疫，衛福部長陳時中昨被問及國內高層官員防疫模式是否改變，陳時中表示，將依現有模式確實執行防疫政策，但也坦言國人目前都鬆懈了。對此，國民黨智庫副董事長連勝文也表示，美國總統及總統身旁幕僚，對新冠肺炎也表現出不以為意的樣子，大家都小心一點會比較好，也評執政黨「與其宣傳自己防疫成功，不如多花時間思考台灣何時有疫苗。」

連勝文今下午出席「2020世界動物日 毛孩趣野餐」活動，會前接受媒體聯訪。針對國內疫情趨緩，國人、政府老神在在，連勝文表示，美國總統及總統身旁幕僚，對新冠肺炎也表現出不以為意的樣子，但這種病毒是人類共同敵人，大家都小心一點會比較好。

針對執政團對是否應調整防疫節奏？連勝文指出，「與其花那麼多時間宣傳自己防疫成功，不如多花時間思考台灣何時可以有疫苗」，所有國內外媒體都指出，疫苗明年中之前不可能來到台灣，甚至要到明年底才有可能，在這種狀況下，台灣一定要封鎖，至少會鎖到明年底，會有多少百姓、產業民眾受衝擊，我們很難想像。