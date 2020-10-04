影／葉毓蘭評川普染疫挨轟 連勝文：比較另類的方法

美國總統川普確診新冠肺炎，國民黨籍立委葉毓蘭日前在臉書po文「可請川普來台檢測『就會變成陰性』」，引發外界熱議，質疑葉毓蘭是在暗酸台灣隱匿疫情。對此，國民黨智庫副董事長連勝文今受訪時表示，葉委員的發言重點在為何這些人在台灣沒事，出國卻確診？這部分是正面提醒大家，讓大家去思考、重視，「也是一個比較另類的方法」。

連勝文今下午出席「2020世界動物日 毛孩趣野餐」活動，會前接受媒體聯訪，談及美國總統川普確診，葉毓蘭在臉書發文稱若川普來台檢測『就會變成陰性』，疑在酸台灣隱匿疫情，貼文一出遭各界砲轟，葉事後接受媒體訪問，表示一個重要的國家元首染疫，我們都要祝福他早日康復。

針對葉毓蘭發言，連勝文認為，重點在於很多人在台灣沒事，一出國就確診，剛好美國總統川普確診，葉毓蘭就用這個時機去講，只是反映一些狀況，連勝文認為，她是正面提醒大家，大家應該去思考，這與大家健康有關。

連勝文指出，私底下討論也會問到，為何在台灣沒事、出國就確診？這聽起來也滿可怕，也有專家在媒體上說，台灣社區可能有隱形確診者，也是給大家的警惕，葉毓蘭就這件事提出呼籲，「也是一個比較另類的方法」。