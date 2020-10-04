影／國內健保恐調漲 連勝文籲：不要像美豬一樣硬幹

衛福部長陳時中日前出席「2020健保國是會議」，短短五分鐘致詞便三度提及「沒投資就沒健康。」強調台灣健保現在正消耗老本，健保會也預估健保安全準備金最多只能撐到明年底，健保調漲聲浪高。對此，國民黨智庫副董事長連勝文今表示，任何制度都可修正，但應該要集思廣益，呼籲執政黨不要像美豬美牛政策一樣硬幹。

連勝文今下午出席「2020世界動物日 毛孩趣野餐」活動，會前接受媒體聯訪，對於國內健保吃老本，健保費可能調整一事，連勝文表示，任何制度隨時間演變都可以修正，但若有重大政策要調整，應該要集思廣益。

連勝文指出，希望不要像美豬美牛政策一樣硬幹，幾個人聚在一起討論一下就決定要做，像健保關係到大眾權益，希望可以集思廣益，多邀不同社會團體討論會比較好。