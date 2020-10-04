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【重磅快評】揮霍人民納稅錢？陳吉仲別再切香腸

聯合報 / 主筆室
農委會主委陳吉仲說科學人與農委會共同打擊假消息應該獲社會大眾肯定；但事後檢視，原來雙方合作有價。圖／本報資料照片
農委會主委陳吉仲說科學人與農委會共同打擊假消息應該獲社會大眾肯定；但事後檢視，原來雙方合作有價。圖／本報資料照片

政府財政越窘迫，官員花錢越揮霍？越無章法？為減少蔡政府開放美豬的阻力，農委會被踢爆編列大筆預算透過網路、新媒體等宣導美豬政策，最離譜的是刋登「科學人」廣告的預算來源居然是「農產品受進口損害救助金」，農委會過了一天仍無回應，令人好奇的是， 如果豬農是進口美豬政策的受害者，為何是特定媒體居中獲得豐厚「補貼」？     

科學人上月19日臉書刊登農委會廣告，稱養豬加入萊克多巴胺可增收益又環保，貼文遭網友灌爆後下架。藍委吳怡玎緊釘預算編列，指農委會政策行銷標案有兩案，一是整體農業政策行銷案，其中A案830萬由民視得標，B案825萬由三立電視得標；二是防檢政策整合行銷案，五案分由凱絡、東森、年代、民視、三立電視等公司得標，總金額7000萬，「科學人案」 是由三立執行，決標金額1300萬，科目是「農產品受進口損害救助金」。

農委會近來因美豬、農產品產銷失衡、緊急紓困預算編列、水保局官箴等問題成了興論焦點，對於外界的異音，農委會常立即回應、澄清，像上次科學人雜誌廣告爭議，農委會主委陳吉仲還主動表示，農委會下廣告並未提供爭議字眼，是科學人臉書發文擦槍走火，外界應去問科學人，陳主委的說詞反遭另一波負評；這次藍委發現「科學人案」是由三立執行，預算科目是「農產品受進口損害救助金」，雖是連假期間，但農委會鎮日靜悄悄，頗不尋常。  

農委會在行銷上花大錢，除了「一四五○」，又被立委挖出整體農業政策行銷案、防檢政策整合行銷案，一共8655萬元，這些行銷大餅由綠媒們分而食之，主其事的官員花人民納稅錢絲毫不手軟，但總要依規章辦事才好，以科學人雜誌的爭議廣告為例，顯然既有的法令規章僅是擺設而已。

首先要釐清的是，科學人雜誌廣告預算既是來自「農產品受進口損害救助金」科目，應該符合「農產品受進口損害救助辦法」、「農產品受進口損害救助基金收支保管及運用辦法」等法的規定，這些法令都是在扁政府年代修正通過，依法農委會審議救助案件應設審議委員會審議，救助措施則包括調整、防範、補助、救濟等，拿救助金來登廣告，顯有不符。 

其次，「科學人案」是由三立執行，行銷案的決標金額1300萬，陳吉仲說平常就有跟科學人合作，科學人與農委會共同打擊假消息應該獲社會大眾肯定；但事後檢視，原來雙方合作有價，決標金額也不是小數目，常理而言，應該不僅一次，但到底合作多少次，或還有其他合作媒體？給付金額合不合理？農委會應該一次說清楚，在國人對農委會的信任感下滑之際，陳吉仲就別再切香腸了。 

農委會 廣告 美豬

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