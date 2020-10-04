【重磅快評】揮霍人民納稅錢？陳吉仲別再切香腸

政府財政越窘迫，官員花錢越揮霍？越無章法？為減少蔡政府開放美豬的阻力，農委會被踢爆編列大筆預算透過網路、新媒體等宣導美豬政策，最離譜的是刋登「科學人」廣告的預算來源居然是「農產品受進口損害救助金」，農委會過了一天仍無回應，令人好奇的是， 如果豬農是進口美豬政策的受害者，為何是特定媒體居中獲得豐厚「補貼」？

科學人上月19日臉書刊登農委會廣告，稱養豬加入萊克多巴胺可增收益又環保，貼文遭網友灌爆後下架。藍委吳怡玎緊釘預算編列，指農委會政策行銷標案有兩案，一是整體農業政策行銷案，其中A案830萬由民視得標，B案825萬由三立電視得標；二是防檢政策整合行銷案，五案分由凱絡、東森、年代、民視、三立電視等公司得標，總金額7000萬，「科學人案」 是由三立執行，決標金額1300萬，科目是「農產品受進口損害救助金」。

農委會近來因美豬、農產品產銷失衡、緊急紓困預算編列、水保局官箴等問題成了興論焦點，對於外界的異音，農委會常立即回應、澄清，像上次科學人雜誌廣告爭議，農委會主委陳吉仲還主動表示，農委會下廣告並未提供爭議字眼，是科學人臉書發文擦槍走火，外界應去問科學人，陳主委的說詞反遭另一波負評；這次藍委發現「科學人案」是由三立執行，預算科目是「農產品受進口損害救助金」，雖是連假期間，但農委會鎮日靜悄悄，頗不尋常。

農委會在行銷上花大錢，除了「一四五○」，又被立委挖出整體農業政策行銷案、防檢政策整合行銷案，一共8655萬元，這些行銷大餅由綠媒們分而食之，主其事的官員花人民納稅錢絲毫不手軟，但總要依規章辦事才好，以科學人雜誌的爭議廣告為例，顯然既有的法令規章僅是擺設而已。

首先要釐清的是，科學人雜誌廣告預算既是來自「農產品受進口損害救助金」科目，應該符合「農產品受進口損害救助辦法」、「農產品受進口損害救助基金收支保管及運用辦法」等法的規定，這些法令都是在扁政府年代修正通過，依法農委會審議救助案件應設審議委員會審議，救助措施則包括調整、防範、補助、救濟等，拿救助金來登廣告，顯有不符。

其次，「科學人案」是由三立執行，行銷案的決標金額1300萬，陳吉仲說平常就有跟科學人合作，科學人與農委會共同打擊假消息應該獲社會大眾肯定；但事後檢視，原來雙方合作有價，決標金額也不是小數目，常理而言，應該不僅一次，但到底合作多少次，或還有其他合作媒體？給付金額合不合理？農委會應該一次說清楚，在國人對農委會的信任感下滑之際，陳吉仲就別再切香腸了。