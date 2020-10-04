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川普染疫意外引發藍綠互嗆文法超差 當事人叔叔說話了

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
美國總統川普染疫，引發藍綠之間「誰的文法爛」的爭議。圖／取自網路
美國總統川普染疫，引發藍綠之間「誰的文法爛」的爭議。圖／取自網路

美國總統川普染疫，引發藍綠之間「誰的文法爛」的爭議，先是綠委王定宇批評國民黨在Twitter發文祝川普早日康復的文法不通，遭國民黨文傳會副主委黃子哲反嗆王定宇送給新人的花籃上寫的竟是「敬輓」，而下午則是新人的叔叔親自發文表示「真的不介意」

國民黨官方推特最近發文祝福川普，其中有「May good health envelop you,spurring a quick recovery」等字，引發王定宇批評「如果川普確診是國際重大消息，那...中國國民黨這個表達關心的推特，就差不多是國際級笑話了！」、「這則文英文差到我都以為是被駭客入侵或是假冒官網了」

王定宇並批藍委葉毓蘭也在臉書上發文祝福川普，但英文中連署名都是「xxx」，顯然是他人代筆，連署名都沒改就po上網。

黃子哲不甘示弱，也在臉書上回嗆，表示Twitter文中的用語其實很常見，王定宇批評是「國際級笑話」，但是又沒有說出到底錯在哪裡，根本就是「見到國民黨就開槍」，他並舉之前蔡英文總統也曾拼錯泰國國名，而王定宇自己送給新人的花籃上還寫著「敬輓」，「中文程度連小學都不如」、「王定宇一定是拿維骨力來補腦」

對此，王定宇今天再回嗆「哪個立委是親自拿筆寫花圈、輓聯？」，表示每個月有數百個花圈、輓聯都是委託花店寫的，但當時他並沒有把責任推給花店，而是向新人致歉，酸黃子哲「那個擔保李眉蓁論文沒有整本抄的黃子哲，為了幫國民黨遮醜，真的是什麼話都敢說」

而新人的親叔叔也上網回應，表示當時王定宇已致歉過，而家人對王的支持不會因此改變，也真的不在意，希望國民黨不要再提此事。

美國總統川普染疫，引發藍綠之間「誰的文法爛」的爭議。圖／取自網路
美國總統川普染疫，引發藍綠之間「誰的文法爛」的爭議。圖／取自網路
美國總統川普染疫，引發藍綠之間「誰的文法爛」的爭議。圖／取自網路
美國總統川普染疫，引發藍綠之間「誰的文法爛」的爭議。圖／取自網路
美國總統川普染疫，引發藍綠之間「誰的文法爛」的爭議。圖／取自網路
美國總統川普染疫，引發藍綠之間「誰的文法爛」的爭議。圖／取自網路
美國總統川普染疫，引發藍綠之間「誰的文法爛」的爭議。圖／取自網路
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王定宇 國民黨 川普

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