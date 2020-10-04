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影／游錫堃談修憲：我要負最大責任 全力以赴

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
立法院長游錫堃談修憲是國家大事，自己身為院長，要負最大責任，也願意全力以赴。記者戴永華／攝影
立法院長游錫堃談修憲是國家大事，自己身為院長，要負最大責任，也願意全力以赴。記者戴永華／攝影

立法院將啟動憲改，修憲委員會名單預計6日送立院會通過後啟動；立法院長游錫堃今天在宜蘭受訪時表示，修憲是國家大事，他也願意全力以赴，希望能夠通過，讓國家更進步、更好。

立法院修憲委員會的委員依照政黨比例原則，由民進黨團推派22人、國民黨14人、民眾黨2人、時力1人，合計39人。

立法院長游錫堃今天宜蘭參加廟會慶典時說，立法院修憲委員會現在已經成立，成員共39人，會有5個召集人，現在差不多有14個到15個提案，提案會陸續增加進來，增加的案會到修憲委員會進行討論，修憲委員會辦理研討會及公聽會。

游錫堃指出，5位召集人大家都會很認真，有關這次修憲是國家的大事，他在也期待各界共同關心修憲的的事情，希望修憲案能夠通過，讓國家能更進步、更好，對於修憲這件事，他身為院長，要負最大責任，願意全力以赴。

據了解，立法院修憲委員會將在6日經由院會通過名單後啟動，目前朝野立委所提修憲提案有17案，已經一讀程序待修憲委員會審查的有16案，其中以18歲公民權的提案達9案，可說是目前朝野立委最有共識的修憲提案。

立法院長游錫堃將在國慶連假後徵詢朝野黨團意見敲定第一次開會日期，並於當天選舉5名召委，由召委排定議程啟動修憲會議。

修憲 立法院 游錫堃

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