高嘉瑜期許金曲有上台一天 透露新招牌曲阿嬤感動流淚

第31屆金曲獎頒獎典禮昨晚在北流舉行，民進黨立委高嘉瑜昨天出席金曲獎觀禮，並發文期許相信自己「有上台的一天」。高嘉瑜今天出席台北世界動物日透露，她曾在中秋活動唱蕭煌奇「阿嬤的話」，讓阿嬤當場感動流淚，要大家不要再說她唱歌難聽。

高嘉瑜今天受訪表示，她昨天出席金曲獎，在台下聽歌手表演，也覺得若她能在台上表演，應該也不錯。

高嘉瑜說，她昨天參加白晝之夜，現場也遇到許多年輕人，大家都表示想聽她唱歌、希望她出唱片，大家都很支持她。而且在地方上唱歌，大家也是驚為天人、覺得超級好聽。

對於柯文哲等人取笑她唱歌難聽，高說，她不能認同，其實她唱歌比別人好，也請媒體不要誤導大眾，不要再說她唱歌難聽。

由於高嘉瑜先前探視館長時，高歌一曲隱形的翅膀，這首歌也被視為是高嘉瑜的拿手招牌曲，不過近日因主唱張韶涵陷入「統戰樣板」爭議，高嘉瑜今天說，儘管唱隱形的翅膀已經先錘百鍊，爐火純青，但隱形的翅膀被提醒不要再唱之後，她也在勤練新的歌，還在找哪首歌曲比較適合。

高嘉瑜透露，她有在練唱蕭煌奇「阿嬤的話」，她有次在中秋活動時，唱這首「阿嬤的話」，竟然讓在場的阿嬤都聽到感動流眼，應該是歌詞感人，有觸發到阿嬤的心情。

至於先前曾有選民，打電話到高嘉瑜服務處，要高不要再唱了，高嘉瑜今天則表示，現在已經沒有選民打電話要她不要唱，反而許多選民在中秋活動上，希望她唱歌，但她也不希望迷糊焦點，還是專心問政。

甚至愛唱歌的高嘉瑜，在媒體的邀請下，也當場高歌一曲阿嬤的歌，只不過還不夠拿手，一度忘了歌詞。