白晝之夜維安民眾驚「要反恐？」北市：確實有陳抗情資

台北市長柯文哲昨晚出席「白晝之夜」，有民眾發現，柯文哲身邊至少有3、4名掛長槍特勤警力巡視，制服警察也增加非常多，民眾直呼「以為是要反恐」。柯文哲今天出席台北世界動物日活動，被問及昨天白晝之夜警力維安，柯文哲沒回應，僅表示「我先把今天的(記者會)義務盡完」。

台北市政府副發言人戴于文表示，台北市警察局的確在白晝之夜前一天，有收到文資團體會前往現場抗議的情資，北市警局對於陳抗的處理相當專業，所以昨天白晝之夜活動現場，的確增加不少警力，維安部分，大約增加了一百多名警力維安。

戴于文說，由於昨天北流周邊，除了白晝之夜，還有金曲獎頒獎典禮、下午也有白色野餐活動，現場也有相當多市民參與活動，為了維護現場秩序，所以才會派出大量警力部署。