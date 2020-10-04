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談都市發展 陳水扁：不分黨派、一棒比一棒強

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
前總統及前台北市長陳水扁今發臉書表示，市長只是市政推動的工頭，都市發展能有今天，不分政府和世代、不分中央和地方、不分黨派和顏色、不分官派和民選，更不分前任和後任。圖／取自臉書「台灣勇哥粉絲團」
前總統及前台北市長陳水扁今發臉書表示，市長只是市政推動的工頭，都市發展能有今天，不分政府和世代、不分中央和地方、不分黨派和顏色、不分官派和民選，更不分前任和後任。圖／取自臉書「台灣勇哥粉絲團」

前總統陳水扁今在臉書表示，市長只是市政推動的工頭，都市發展能有今天，不分政府和世代、不分中央和地方、不分黨派和顏色、不分官派和民選，更不分前任和後任，一棒又一棒，一棒比一棒強。

陳水扁今發文說，他日前出席「台北設市百年交流分享」活動時強調，市長不是貴賓而是「工頭」，與市府同仁都是為市政推動在做工。設市百年的主角不是市長，而是都市的主人「市民」。

陳水扁說，都市發展能有今天，不分政府和世代、不分中央和地方、不分黨派和顏色、不分官派和民選，更不分前任和後任，一棒又一棒，一棒比一棒強。起頭奠基、傳承接續，不是一個人所能獨享專擅，而是集眾人之力共同努力的成果。

他說，以台北101為例，那是他時任台北市長不到1個月，與當時的央行總裁梁國樹、財政部長林振國，在世貿聯誼社共進早餐所編織的美夢，要將信義計畫區打造成亞太金融中心，先興建台北國際金融大樓─台北101的旗艦建築。

他說，倡議者是國民黨籍的廖正井，交通部長蔡兆陽幫忙變更航道，才能興築超高摩天大樓。台北101是全國第一件BOT案，沒有法源依據，也是新黨籍的財政局長林全負責跟議會溝通才通過。

陳水扁說，他規畫設計、發包動工，馬英九在台北市長任內上梁完工。他將收取的206億元權利金，拿來興建信義、洲美兩條快速道路，也是馬英九任內完工啟用。

陳水扁 台北101 北市

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