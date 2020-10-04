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黨部搬智庫恐遭「拆屋還地」 國民黨：有爭議法院裁定

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨中央黨部搬遷案一波三折，黨務人士表示，目前「大致方向已經決定」，就是要搬到現今國民黨智庫所在地。圖／聯合報系資料照片
國民黨中央黨部搬遷案一波三折，黨務人士表示，目前「大致方向已經決定」，就是要搬到現今國民黨智庫所在地。圖／聯合報系資料照片

國民黨中央黨部規劃搬到智庫，但因智庫建物已遭黨產會查封，所在的土地又是向國有財產署承租，不少黨工質疑，若未來中央黨部搬至智庫後，若被民進黨政府要求「拆屋還地」，恐無家可歸。不過黨務人士表示，若真如此就交法院裁定。

考紀會主委葉慶元表示，智庫是一個合法建築物，有法定地上權，不動產遭查封的意思是讓建物與土地不能轉售，土地的所有人只有對建築物所有人請求租金權利，沒有拆屋還地的問題，否則前總統陳水扁主政時代，早就已經要求拆屋還地。

葉慶元說，國民黨當初向國產署承租智庫所在土地要蓋房子，已獲得土地所有權人同意、授權，也因此房子是國民黨合法興建，不能過一段時間，建物都還在使用時，就說土地不出租了，就要把房子拆掉，這有違反法律約定的問題。

只不過國民黨目前向國產署承租智庫土地僅到2027年，之後即須重新議約。葉慶元說，不論國產署是在租期間主張終止租賃合約，或是租約期滿主張不續租，要求國民黨拆屋還地，那就是交由法院來裁定，不能單方面說不要就不要。

葉慶元表示，國民黨智庫的個案雖與京站設定地上權50年的概念有點不同，但與救國團劍潭青年活動中心是類似狀況，之前也曾發生租約爭議，到最後也都是繼續續約，就是租金多少的問題而已，若對租金多少有歧見，也是由法院裁定。

國民黨行管會主委邱大展態度則相對保守，表示國民黨雖與國產署承租智庫土地的租約到2027年，但後續是否有什麼意外發展他無法預料，因為蔡政府上台後做的很多事，都跟他過去所學的法律見解不盡相同。

不過即使存在風險，黨務人士認為，中央黨部搬到智庫，是最符合此次搬家工程「精簡、簡約、省錢」原則的選項，也可以降低黨務發展未來的不確定感。

葉慶元也說，若依初步規劃，智庫釋出2000坪空間給國民黨中央使用，以台北市每坪每月租金2000元計，就算7年後真的必須拆屋還地，7年間也至少省下約3.36億元，盡快將中央黨部搬到智庫，財務上一定比較划算。

若國民黨退租或減租中央黨部目前所在八德大樓辦公空間，葉慶元說，退租空間所預付租金理論上中投應還給國民黨，或轉做承租其他中投房舍展延租約費用；但無法事先掌握黨產會是否會介入阻擾，因為他們就是要把國民黨搞到破產。

國民黨 國產署

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