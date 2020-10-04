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國民黨中央黨部風水不好要搬？廖風德曾讚：風水好的很

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨中央黨部確定搬家，外界熱議石獅子導致國民黨的風水不佳，但資深黨工認為是路線問題、不是大樓問題。記者林俊良／攝影
國民黨中央黨部確定搬家，外界熱議石獅子導致國民黨的風水不佳，但資深黨工認為是路線問題、不是大樓問題。記者林俊良／攝影

國民黨中央黨部將再次搬家，黨務人士坦言，除要節省黨務支出，宣示黨務改革決心外，對目前中央黨部大樓風水有疑慮也是原因。不過主席江啟臣近日受訪表示，風水問題見仁見智，國民黨2018年也勝選。

黨務人士表示，從中山南路舊黨部到現在的八德大樓黨部，都是兄弟分家的風水格局，必須要有強人壓陣，黨運才能平順。以現今中央黨部大樓來看，包含黨部大樓前的旗桿、大樓本體不夠方正，到大樓後方的魚池，風水地雷不少。

黨務人士說，從搬遷來八德大樓後，歷任黨主席領導的選戰均遭遇大小不等挫敗，黨運也持續衰退，搬離現址勢在必行。

但有黨工質疑，「很多事是人的問題」，國民黨搬到八德大樓後，歷次選舉有勝有敗，還打下馬政府八年執政，運勢並非一面倒，如今較未獲社會支持，也是因民眾對國民黨沒信心、不認同，而不是中央黨部大樓建築問題。

有風水人士分析，國民黨現行中央黨部大樓風水問題，不是昨天遭爆的門前石獅子有眼無珠或三支旗桿「拜主席」問題，而是一樓中庭的「永懷領袖」巨石鎮引煞，但福地福人居，如果政通人和，這些問題都不是不能克服。

國民黨中央黨部風水爭議其來有自，早在中山南路舊黨部時，1997年間就傳蓋風水牆爭議，2004年間還在一樓懸掛八卦鏡、五樓擺設百龍圖辟邪，後方東門游泳池也曾被解讀是「被水扁」原因，北醫院、南墓塚被說是搬家原因。

搬至八德大樓後，當時黨主席馬英九以不信風水為由，空間規劃一切從簡。當時黨副秘書長廖風德也說，李連、馬英九前後三次在八德大樓設競選總部都勝選，風水「好得很」。

但2013年間，先是八德大樓廣場西側石獅口中石球出現裂痕，再被扯入風水之說。之後還有主席在大樓前補植植栽，也傳是為了改善風水。前主席吳敦義上任後，黨部一樓大廳兩度空間大調整，但最後年初仍因敗選下台。

其實不只國民黨，親民黨2018年因原黨部租約到期搬入現址，也曾傳出其實是舊黨部風水不佳。2007年中，民進黨中央黨部也傳出改風水，改的當時黨主席游錫堃仍然辭職下台。

國民黨 馬英九

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