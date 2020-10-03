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農委會美豬廣編稿預算來自受進口損害救助金 藍委：離譜

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
「科學人」雜誌19日於臉書刊登農委會廣告文，稱國內禁用萊克多巴胺是因萊豬不好吃，更說「加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保」，引發讀者不滿。「科學人」20日已將該則貼文下架。 圖／擷取自科學人臉書粉絲團
「科學人」雜誌19日於臉書刊登農委會廣告文，稱國內禁用萊克多巴胺是因萊豬不好吃，更說「加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保」，引發讀者不滿。「科學人」20日已將該則貼文下架。 圖／擷取自科學人臉書粉絲團

國民黨立委吳怡玎表示，民進黨政府宣布進口含有萊克多巴胺的美國豬肉後，數家網路媒體刊登瘦肉精豬肉的廣編稿，其中引發爭議的「科學人」刊登的內容，預算來源居然是「農產品受進口損害救助金」，非常諷刺，而刊登在網路媒體「放言」的廣編稿，內容多在描述政府功績，但要看到最後才會發現是廣編稿，她質疑這樣的作法已經違反預算法了。

吳怡玎說，她調閱資料後發現，和瘦肉精政策行銷有關的標案有兩案，分別是「109年度整體農業政策行銷案」與「109年度防檢政策整合行銷案」，其中「109年度防檢政策整合行銷案」下分五案，總金額7千萬，分別由三立電視等五家公司得標，科學人案是三立委託執行，決標金額約為1300萬，諷刺的是這筆預算科目來源為「農產品受進口損害救助金」，似乎變相承認進口瘦肉精美豬對國內造成損害。

吳怡玎說，農委會在瘦肉精美豬上下很多廣告，很多根本看不出是廣告，放言刊登的文章，基本上主旨就是「政府好棒棒」，從文章開頭開始看根本看不出來是廣告，要看到最後面才發現是農委會贊助，她說平面媒體若刊登廣編稿，都會清楚標明是廣告，但放言是最後面才說，這根本違背預算法中要求政策性宣導要標明的規定。

吳怡玎說，雖然農委會提供了資料，但資料仍不公開透明，像科學人的案子金額一千多萬，但不可能那一篇稿子就一千多萬，一定還有投在別的地方，農委會應該說清楚還把廣告投到哪裡、每篇多少錢，公開是必要的，因為價錢高於市場價格時，大家就會懷疑背後是不是有鬼，像行政院本部的行銷預算怎麼花，價格、平台、內容都會清楚標示，農委會也該如此，「沒做虧心事就不用怕別人誤會你」。

國民黨立委吳怡玎(右)。 本報資料照片
國民黨立委吳怡玎(右)。 本報資料照片

農委會 廣告 瘦肉精 美豬

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