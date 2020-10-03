國民黨挨酸英文程度國際笑話 黃子哲臉書回酸民進黨

美國總統川普昨傳出確診新冠肺炎，國民黨在推特送上祝福，卻遭民進黨立委王定宇揶揄「英文程度國際笑話」。國民黨文傳會副主委黃子哲晚間在臉書回酸，王之前送新人花籃竟寫「敬輓」，讓喜事變喪事，才是中文水準連小學都不如。

黃子哲質疑，王定宇在酸國民黨英文發文水準後，卻從頭到尾提不出究竟是哪出錯，根本是只會看到國民黨就開槍的膝式反應；揶揄王，膝蓋是拿來走路，不是拿來思考，「請順時中多吃豬腦，不是維骨力，好嗎？」

黃子哲表示，王定宇積極評論「英文」程度，肯定是想讓大家回想起與王同黨的蔡英文總統曾連泰國 Thailand都可以寫成Tailand的「菜英文」，王用心良苦。

黃子哲說，先前美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）來台會見蔡總統時，將President Tsai（蔡）說成President Xi（習），國民黨點出後，民進黨發言人顏若芳也回批是藍營自行超譯，「習」以為常翻成習總統，結果阿查爾自承口誤。