談與顏寬恆拍聽海MV 朱立倫：幫好多人恢復信心

國民黨前主席朱立倫，近日參加台北市議員徐巧芯網路節目「得第一」時，談到與前立委顏寬恆合拍「聽海」MV輔選後，幫好多人恢復信心，好多人都敢唱了；謙虛說兩人一個30分，一個28分，卻遭徐酸兩人「加起來差一點就及格了」。

被問到最近改聽什麼歌，朱立倫說，最近都聽「太陽」，因為最近太陽很大，再遭徐巧芯質疑，「好像有什麼政治意味」，追問回鍋參選國民黨主席「準備好了」？朱則笑稱，「你我都是太陽」。

談到「得第一」經驗，朱立倫說，在成功嶺服役時每天早上五時起來去練習跑五千公尺，結果結訓時跑第一名。徐巧芯問，那有什麼好處？朱開心的說，那時候的總統蔣經國頒獎，唯一一次見過蔣，但卻遭徐冷淡回應「對啊，我們都沒見過」。