蔡英文台南追思李登輝 台灣人要團結讓自由民主永續

總統府資政黃崑虎台南後壁老家的「黃家古厝音樂會」，今年邁入第23年，總統蔡英文今晚是擔任總統第4度出席，黃崑虎和已故前總統李登輝交情深厚，今年特別安排新韻合唱團演唱李登輝生前最愛的歌曲「化作千風」，蔡英文說，前總統李登輝去世，大家很傷心，「但他希望我們做的事，會繼續去完成」。

蔡英文致詞時也幽默提到，在台南不能輕易把口罩拿下來，「因為台南比較嚴格」，不能讓市長黃偉哲開罰單。

蔡英文同時指出，今年因為有新冠肺炎疫情。但大家很團結，聽指揮中心的指揮，疫情才可以控制得很好。

蔡英文强調，很多人説台灣人很活潑，但多年來面臨威權統治，堅定靭性的台灣人，面對疫情都很聽話，這是好事，就是團結，面臨危機一定要團結，未來還會面臨很多挑戰和困難，她對台灣人有信心，一定會國結，什麼困難都可以克服，台灣的民主和自由一定會永遠下去。

在台南市定古蹟黃家古厝舉辦的中秋音樂會，今年是第23年舉辦，音樂會眾星雲集，包括總統蔡英文、市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁及各界喜好藝文的人士都蒞臨現場，一同專注聆聽著台灣音樂豐富多元的聲音。

蔡英文說今晚已是總統任內第4次出席黃家古厝中秋音樂會，以前來過很多次，感謝黃崑虎資政讓大家有機會聚在一起，共享美好的中秋夜晚。

黃家古厝音樂會從1998年起舉辦，黃崑虎説，全世界疫情嚴峻，大家還能聚在一起音樂會，台灣人真的很幸福。

今年音樂會由「TASO台灣藝術家交響樂團」悠揚的樂音貫串全場，並與合唱團、聲樂家及排笛王子張中立老師合作，帶來多首動聽且耳熟能詳的歌曲。

此外，也邀請來自台東的杵音文化藝術團，演唱阿美族的複音音樂，而府城第一個南管館閣「振聲社」，將演奏絲竹絃樂，還有排笛演奏、客家歌謠及台語歌謠等，讓愛樂者感受對台灣土地與文化的認同與共鳴。