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綠委修法禁揮五星旗 陳玉珍：民進黨快修兩岸關係條例

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。 本報資料照片
國民黨立委陳玉珍。 本報資料照片

民進黨立委王定宇提案修法，增訂人民不得為中國大陸、香港、澳門及境外敵對勢力進行有政治目的的宣傳；國民黨立委陳玉珍今天說，現行兩岸人民關係條例中，大陸地區並沒有被定義成「敵國」，她要提醒提案立委不要單修一條，至少修改兩岸人民關係條例，還說要「搬板凳看民進黨什麼時候完成修法」。

王定宇近日提出「國家安全法」部分條文修正草案，草案中明定，人民不得為中港澳、境外敵對勢力或其派遣之人進行違反國家認同或配合統戰工作之宣傳行為，否則將處1萬元以上10萬元以下罰鍰，並沒入其宣傳物品；若是在公共場所展示五星旗，將處1萬元至5萬元以下罰鍰。

陳玉珍今天在臉書上表示，中華民國是一個法治國，處罰人民需要有法律的依據，在現行的兩岸人民關係條例中，大陸地區並沒有被定義成為一個「敵國」，若執政黨立委覺得一定要用反中、仇中的意識，藉由處罰人民的手段才能促使大家「愛台灣」的話，她身為立法委員，要提醒提案的立委，國家的立法必須法制完備，不要只單修一條，整個中華民國憲法到兩岸人民關係條例都需要大肆翻修，「但因為修憲門檻比較高，我也不為難各位，但至少修改兩岸人民關係條例」。

陳玉珍說，民進黨現在在國會是大多數而且在又是完全執政的情況下，就像要進口含瘦肉精的美豬一樣，只要他們想做，沒有做不到的，「那就勇敢的去做吧。記得，要列個進度，不要再對你們的支持者虛晃一招！」以去年底民進黨通過反滲透法的進度，從提出到完成大概只需要21天，她期待過完中秋後，應該在11月底前，就可以看到民進黨佔絶對多數的立法院修法完成。

陳玉珍說，立法委員立法，並不是頭痛醫頭 ，腳痛醫腳，也不是對法律沒有完整的認識，就把「境外勢力」逕自解釋成「敵國」，沒有勇氣完備法律在先，在其他立委提出善意建議，無法正面回應在後，只會動輒用「草包」等涉及人身攻擊的形容詞任意批評同事，「在我看來，這不過是一種沒有自信，不敢勇於面對現實的舉止」。

陳玉珍說，在她看來，國民黨一向愛好和平，希望兩岸平順發展，但當所有善意為國家的言行都一昧被污名化成為「賣台」丶「舔共」的舉動，再加以國民黨「溫良恭儉」的特質，不願激化對立丶大局為重的理念却每每被扭曲，反而成為執政黨的提款機，為避免國內一再陷入意識形態糾結，以利全國齊力推動經濟發展，她再次呼籲完全執政的民進黨盡速提出「兩岸人民關係條例」修法。

民進黨 陳玉珍 國民黨

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