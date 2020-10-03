【即時短評】擋來豬時空再加壓 國民黨必須借力使力

國民黨立委蔣萬安在社福衛環委員會順利搶下重要戰場的召委席次後，黨團多管齊下，近兩周陸續在各委員會，輪番安排相關議程，全力猛攻美豬案。不過聲稱不怕審查的民進黨，卻突然想起預算法的規定，透過協商要求明年度總預算要在11月前審完，審查萊豬時間更為受到壓縮，加上輿論空戰也沒搶到優勢，如何利用預算綁美豬恐是國民黨擴大戰場的關鍵。

草根影響力文教基金會、公布民調指出，六成民眾反對開放含瘦肉精美豬進口，超過五成民眾對政府標示管控政策沒有信心。美麗島電子報民調也顯示，有51.6%民眾認為美豬進口台灣，弊大於利。看似多數民意不滿意的政策，國民黨也試圖擴大戰線處處點火，但民進黨有時空優勢，所以依然老神在在。

在時間上，依據「立法院職權行使法」規定，行政命令「應於院會交付審查後3個月內完成之；逾期未完成者，視為已經審查。」也就是說，國民黨上策是在期限內將政院的行政命令退回，但民進黨立院握有人數優勢，退回幾乎不可能，因此在期限內如何透過表決，讓民進黨立委必須留下支持開放萊豬的紀錄，就會是次一等但最有機會的選擇。

在空間上，國民黨團總召林為洲表示，阻擋美豬案的力道很重要一部分是來自於民意，一旦民意風向逐漸發酵，民進黨也不得不重視。這也意味著，在民進黨一步步掌控媒體輿論，收編社運人士之後，縱然美豬、美牛開放幅度遠大過馬政府時代，民意也不支持，但少了輿論壓力，國民黨團再怎麼論述、攻防也是徒勞無功。

在這樣的時空環境下，是否要運用總預算去箝制美豬行政命令審查，或可成為國民黨思考的戰術運用。國民黨可藉總預算卡關，逼著行政部門與民進黨團上談判桌，至少要逼迫民進黨立委表決，留下支持萊豬的紀錄；甚或是與民眾黨合作，對蘇貞昌提出不信任案，擴大美豬議題的輿論效應，才會是國民黨在無法擋下美豬最大收獲。