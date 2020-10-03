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立院月中辦公聽會 萊豬案最快15日送出委員會

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
記者周志豪／攝影
記者周志豪／攝影

立法院會日前將含瘦肉精美豬的行政命令交付委員會聯席審查，待復議期結束後，預計最快即可在14、15日排審，當周正好由衛環委員會國民黨籍召委蔣萬安排案；不過，蔣萬安表示，傾向先召開一場以上的公聽會，但也不排除當周就排審。

蔣萬安指出，國民黨團立場很清楚，希望在實質審查行政命令以前，可以先和各界多溝通，聆聽社會對此議題的意見，希望至少先召開一場以上的公聽會，聽完專家學者以及民間團體等的意見，視其建議納入作為審查的參考，目前相關與會代表都在邀請中。

根據「立法院職權行使法」，各機關發布的行政命令則應送立法院備查，立法院可依法交付委員會審查，若發現其中有違反、變更或牴觸法律情形，或應以法律規定事項而以命令定之者，均得經院會議決通知原訂頒機關於2個月內更正或廢止；逾期未更正或廢止者，該命令失效。

藍營人士表示，相關行政命令的審查過程可能會歷經幾次表決，最後還是要回到院會處理；該名人士坦言，雖然最終仍難阻擋萊豬進口的現實，國民黨團還是可以提出幾項方案表達立場，包括退回行政命令、檢測標準加嚴、無瘦肉精肉品標示等。

至於加工肉品，藍營人士也說，內可能夾雜其他添加物，導致瘦肉精比重產生變化，這部分確實還要再討論，有無更細緻做法。

立法院 瘦肉精 蔣萬安

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