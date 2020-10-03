誰縮短役期？陳水扁點馬 徐巧芯嗆：政治語言魚目混珠

中共軍機頻擾台，軍事議題成關注焦點，再掀徵募兵制爭議。陸軍前總司令陳廷寵批評前總統陳水扁，指扁將義務役期縮短，導致國軍戰力幾乎零。扁今天在臉書表示，「把徵募併行改為全募兵制的是馬總統」徐巧芯則在臉書嗆扁，陳前總統這種政治語言，顯示阿扁精神跟身體恢復得很好。但此說法多麼魚目混珠。

陸軍前總司令陳廷寵日前在陸軍官校活動，高喊「我是中國人，是驕傲的象徵」，更批前總統陳水扁，執政時期將義務役期縮短，導致國軍戰力幾乎為零。議員徐巧芯日前也在網路節目提出調整兵制方法，認為募兵制應調回徵兵制、且女性也應該要當兵。不過陳水扁今天在臉書嗆，「把役期縮短成4個月的不是阿扁，是馬英九。」

徐巧芯今天則在臉書提出三點質疑回擊扁及民進黨。徐巧芯說，現在兩岸情況，是否與馬執政任內不同？蔡政府第二任期執政，已清楚選擇了路線，再搭配海峽兩岸、國際局勢的改變，沒道理拿以前所不認同的總統的施政方針去牽拖。

徐巧芯也問扁，現在總統是誰？馬英九？還是蔡英文？如果覺得馬英九方向不對，全面執政的民進黨當然可以、也應該改回來。

徐說，如果阿扁認為馬英九的募兵制是弱化了國軍戰力，那麼蔡總統上任已經五年完全不調整，不就更失職了？

徐巧芯說，從2000年兵役法修正開始，政策方向就開始往全志願役的路線前進，「把問題全部推到一個人的身上，未免太不負責任了喔，扁哥。」

徐巧芯也提到，那時馬政府時期，改「募兵為主、徵兵為輔」的時候，她還是學生，並沒有加入任何政黨，當時她就不是那麼同意。不過由於當下的兩岸採取以和平為導向的政策，確實只需要精銳部隊作為戰力，後備的部分確實可以裁減，讓年輕朋友有更多時間可以發展自我。

徐巧芯說，誰知道馬英九卸任以後，換上蔡英文政府，認為這樣的策略是「軟弱」、「卑躬屈膝」。既然選擇強硬，海峽兩岸的風險一定會提升，包括軍購數字也會上升，那麼當然兵役制度也應該要調整。「這是兩條路線的抉擇，魚與熊掌不可兼得。」

另外，對於女性徵兵議題，徐巧芯也提到，她所提內容，扁任內的前副總統呂秀蓮女士已經倡議多次。

徐巧芯說，國軍還有很多相關議題需要改善，包括訓練內容、軍官素質、吸引年輕人願意從軍⋯⋯等，海峽兩岸兵凶戰危，但這些制度面缺失一堆，若明天就開戰，我們的國家、國民真的準備好了嗎？難道不是現今政府需費心力？

徐巧芯也問民進黨，「如果什麼都要馬英九負責，看是不是直接把總統給馬英九當就好啦！」