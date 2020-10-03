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政府明年撥補勞保220億 立院預算中心：非長久之計

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
政府明年撥補勞保220億，但立法院預算中心表示，這並非長久之計。圖／本報系資料照
政府明年撥補勞保220億，但立法院預算中心表示，這並非長久之計。圖／本報系資料照

因應勞保基金恐於2026年破產，中央政府明年度撥補220億元。但根據立法院預算中心公布的110年度勞工退休基金預算評估報告指出，勞保基金潛藏負債超過10兆元，政府資源有限，補助非長久之計，應積極從制度面上研謀改革措施。

報告表示，勞保財務問題主因包括保險費收入不足支應勞保給付，及提存責任準備過低，導致政府潛藏負債逐年攀升，調整合理勞保費率、保費給付、政府補助及基金投資收益挹注等，均為勞保基金未來改革方向。

報告指出，現行勞保制度屬於確定給付制，每一年度收取的保費收入，除了用來支付當年度支出外，還必須針對當年度保險年資產生的未來退休給付義務提存準備，因此「已提存基金比率」是衡量基金財務狀況的重要指標，比率越高代表基金財務狀況越好。

報告也提及，按經濟合作暨發展組織（OECD）調查，在採行確定給付制的會員國中，芬蘭、德國、瑞士及荷蘭等國的提存率均超過100%，然而採同一制度的我國勞工退休金制度，已提存基金比率在2018年只有7.16%，在2019年更降至6.52%，提撥比率顯然偏低。

賴香伶說，造成勞保如今財務困境是藍綠執政的歷史共業，雖不全是蔡英文總統責任，但卻是蔡的挑戰，籲將其視為類似「社會安全網」的概念，一旦政府不介入，就勢必破產，社會福利需要政府支撐，才能讓保險走得更長遠，但支撐的方式有很多種，撥補絕非唯一。

民眾黨立委賴香伶表示，如同立院預算中心報告所揭示，勞保基金破產迫在眉睫，但勞動部近期欲提出的改革卻突然喊卡，政府是對自己的方案毫無信心，希望勞動部跟相關單位鼓起勇氣，盡早提出改革方案，並讓各界參與討論，研擬最適當的方案。

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