可續任性平委不滿內閣性別失衡過半走人 李安妮續留

今年5月新內閣成員因性別比例嚴重失衡，引起行政院性別平等會部分第4屆民間性平委員不滿，一度要請辭明志。最後第5屆委員名單出爐，故總統李登輝女兒、財團法人台灣綜合研究院資深研究員兼副院長李安妮最後續留，另原可續任的5名委員則離開政院性平會。

失衡風波當時，李安妮曾在臉書砲轟，「新內閣性別比例退步到比蔣介石時代都不如！」也傳出部分民間性平委打算集體請辭或不續任藉以表達抗議。

根據行政院性平會日前公布之第5屆委員名單，仍可續任的9名委員當中，僅余秀芷、李安妮、黃淑玲、黃怡翎留任，其他可續任的伍維婷、方念萱、卓春英、林春鳳、郭玲惠皆未留下。

政委兼性平會執行秘書的羅秉成表示，前陣子為了內閣性別比例問題，有些委員有不同意見，確實數度來回溝通，的確還是有幾位沒有留任，但大部分還是希望在性平工作上繼續合力，非常感謝。

羅秉成說，每屆性平委，尤其民間委員都很盡心盡力，而性平綱領也是延續性的，原來的五大主題包含性別平等基本政策、性別主流化政策、CEDAW的推動及督導等都會繼續延伸，此屆性平會委員分組會議也陸續進行中，各個小組正在收斂議題，近期將召開性平委員大會會前會。