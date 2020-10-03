白宮總統醫師：川普無需氧氣輔助、已開始服瑞德西韋

美國白宮總統醫師康利（Sean Conley）2日晚間發布備忘錄表示，很高興宣布川普總統狀況不錯，目前不需要任何氧氣輔助，但經與專家資訊，醫療團隊已選擇開始瑞德西韋療法。

康利表示，川普已服下第一劑，正舒服地休息。

另外，國會山莊報指川普陣營競選總幹事史提皮恩（Bill Stepien）也確診。

白宮醫師康利（Sean Conley）2日深夜發布備忘錄說明川普最新狀況，川普無需氧氣補助，經過討論，讓川普服用抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir），川普已經完成第一劑的施打，正在休息。

川普2日下午6時許入住馬里蘭州華特里德軍醫院（Walter Reed National Military Medical Center），未來幾天將在醫院辦公；就在川普入院不久，即傳出他病情惡化，出現呼吸困難、極度疲倦的狀況。

康利2日深夜發布備忘錄，說明川普的健康狀況及療法。這也是康利同一日內兩度說明總統身體狀況。

康利說，他今天下午在與華特里德軍醫院和約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的專家商議後，建議總統轉到華特里德軍醫院，進一步觀察。

康利表示，總統狀況很好，川普不需要任何補充性氧氣，但經過與專家的討論，決定開始對川普實施瑞德西韋療法，川普已完成第一劑，且正舒適地在休息。

瑞德西韋目前是實驗性的抗病毒藥物，美國食品藥物管理局（FDA）尚未批准，但同意在緊急使用授權（EUA）條件下，讓新冠肺炎患者接受瑞德西韋治療。美國衛生部6月宣布購買50萬劑的瑞德西韋，供美國醫院使用。

疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳曾說，瑞德西韋是抗病毒藥物，作用是減少體內病毒量、殺死侵入體內的病毒；已有報告說對病人有幫助，特別在重症或是需要氧氣幫忙的個案，可減少死亡機率。