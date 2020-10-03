石獅有眼無珠、三旗桿拜主席 國民黨黨部風水再遭質疑
國民黨中央黨部風水問題頻傳，前主席吳敦義任內頻頻調整一樓大廳空間擺設，希望讓黨內能更政通人和。但近日再被發現，黨部大門前鎮煞石獅子竟「有眼無珠」，黨主席辦公室外三支旗桿也被戲稱是在插香「拜主席」，常委建議改善。
中常委江碩平表示，石獅子眼珠已由辦公室同仁協助找師傅製作、補上，之後相信黨運就能前途無量；至於三支旗桿，這建議由黨部前廣場東側搬至西側，不要插在主席辦公室前面就好。
協助修復石獅子眼珠的黨內人士表示，下午就會前往八里找師傅製作四顆直徑小於0.6公分的石頭材質眼珠，將石獅子眼珠裝回去。但該黨內人士強調，這只是一般裝飾品的修繕，總是讓家裡的擺設不要有殘缺，與風水之說無關。
其實國民黨中央黨部前石獅過去就曾傳風水爭議，2013年間西側石獅口中石球出現裂痕，被說是與黨部對面象神廟「象獅大戰」落敗所致，黨部雖請人修補，但因石球無法取出，裂痕只能局部改善，但近來裂痕又持續擴大已快一分為二。
此外，吳敦義任黨主席時期，在一樓大廳空間調整過程，石獅子位置也被局部移位，由大門前立柱縫隙，改對準立柱前安放，一則避免擋路，另外也有確實鎮煞意涵。
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