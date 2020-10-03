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漁獲遭指「強迫勞動」 政院：更積極改善漁工勞動條件

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
漁工們正在搬運冷凍鮪魚。圖／聯合報系資料照片
漁工們正在搬運冷凍鮪魚。圖／聯合報系資料照片

美國勞動部日前發布兩年一度的「童工及強迫勞動製品清單」（List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor），我國遠洋漁船所捕撈的漁獲遭列入名單中。行政院則表示，除透過外交管道向美方說明我相關改善措施外，也會請勞動部和漁業署等相關部會，著手更積極地改善漁工勞動條件。

遭列入「童工及強迫勞動製品清單」後，我國遠洋漁船的漁獲產品出口美國，未來恐將面對嚴格限制。

行政院發言人丁怡銘表示，蔡政府上台後，持續改善遠洋漁船上外籍船員的權益與待遇，從2017年就依遠洋漁業條例制定「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」，包括將工作時間規範納入管理，強制定型化契約保障薪資、保險，實施仲介管理評鑑、修正涉及人口販運通報程序，加強國內外港口檢查與船員訪查，並對違規漁船經營者依法處罰。

丁怡銘說，目前我國遠洋漁獲輸美雖然暫不受影響，但基於漁工權益與台灣國際形象，政府除了持續經外交管道，向美方說明我國改善外籍船員所採取的權益保障措施外，也會請勞動部和漁業署等相關部會，著手更積極地改善漁工勞動條件，讓國際社會更能顯著看到台灣的努力成果。

勞動部 行政院 丁怡銘

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