漁獲遭指「強迫勞動」 政院：更積極改善漁工勞動條件

美國勞動部日前發布兩年一度的「童工及強迫勞動製品清單」(List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor),我國遠洋漁船所捕撈的漁獲遭列入名單中。行政院則表示,除透過外交管道向美方說明我相關改善措施外,也會請勞動部和漁業署等相關部會,著手更積極地改善漁工勞動條件。

遭列入「童工及強迫勞動製品清單」後,我國遠洋漁船的漁獲產品出口美國,未來恐將面對嚴格限制。

行政院發言人丁怡銘表示,蔡政府上台後,持續改善遠洋漁船上外籍船員的權益與待遇,從2017年就依遠洋漁業條例制定「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」,包括將工作時間規範納入管理,強制定型化契約保障薪資、保險,實施仲介管理評鑑、修正涉及人口販運通報程序,加強國內外港口檢查與船員訪查,並對違規漁船經營者依法處罰。

丁怡銘說,目前我國遠洋漁獲輸美雖然暫不受影響,但基於漁工權益與台灣國際形象,政府除了持續經外交管道,向美方說明我國改善外籍船員所採取的權益保障措施外,也會請勞動部和漁業署等相關部會,著手更積極地改善漁工勞動條件,讓國際社會更能顯著看到台灣的努力成果。