【即時短評】審預算突然想起按規定 擋美豬的司馬昭？

蔡總統日前宣布將放寬開放含萊克多巴胺的美豬進口，預計明年1月1日就要上路。先不論蔡政府幾乎是以「突襲」的方式，在輿論普遍毫不知情，甚至連豬農都未能事先得知的情況下，宣布開放，在政策推動上更是一路要規避國會審查。

在立委溝通上，民進黨立委皆是在8月28日中午，總統宴請黨團當日，才知悉美豬要開放了，而下午宣布時，總統更一反2012年民進黨反美牛的態度，明白指出要以行政命令通過。

事後更發現，蔡政府所公告的行政命令，從原來按例60日的公告期，竟無端縮短為區區7日，儼然是政策急行軍，明年上路是勢在必行。

而行政命令的通過方式則有一大陷阱。行政命令雖然依法得送立法院備查，立法院也可以在立委連署之下將「備查」轉「審查」，執政黨團日前也從善如流，由朝野共同提議將相關函令送委員會審查，但依據「立法院職權行使法」規定，行政命令「應於院會交付審查後3個月內完成之；逾期未完成者，視為已經審查。」

換句話說，執政黨只需撐過3個月的審查期，盡管在野黨反對，美豬大門已然敞開，現在只剩立院過場。

而如今，執政黨希望破除以往審預算超時的陋習，在11月30日前完成審查中央政府總預算案，並獲得朝野同意，乍看之下，理由冠冕堂皇，是要落實預算法規定，然而強押期限，實有助攻美豬攻防之嫌。

執政黨必須捫心自問，這個時間點才呼籲要合乎預算法規定，是為了迎合民眾期待，還是要排擠美豬議題的審查時間，讓相關函令能在3個月裡，安安穩穩的過關？恐怕只有執政黨自己才知道答案。