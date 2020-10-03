又被質疑「助」日代表 謝長廷：怎說政府沒照顧漁民？

蘇澳籍漁船新凌波236號9月27日下午在釣魚台海域遭日本公務船衝撞，外交部回應被質疑軟弱，我駐日代表謝長廷昨天表示，過去四年沒有台灣漁船被日本扣押的紀錄，但四年前被扣押的就有十幾次，這次新凌波事件以前可能被扣押或依妨礙公務處理，「從這數字和結果看，怎麼說現在政府沒有照顧漁民呢？」

新凌波236號上個月底在釣魚台海域進行揚繩捕魚，陳姓船長通報，漁船在釣魚台西方12浬海域作業時，被日本保安廳公務船撞擊。

謝長廷昨天在臉書發文表示，過去四年多，並沒有台灣漁船被日本海保廳扣押的紀錄，反觀四年之前，被扣押就有18次之多，類似這次的新凌波號事件，在以前也可能被扣押或依妨礙公務處理，「從這數字和結果看，怎麼說現在政府沒有照顧漁民呢？又怎麼說外交沒有作爲呢？」

謝長廷說，我方已經跟日本有簽漁業協議，在協議海域範圍內作業捕魚，絕對受到保護，沒有問題；釣魚台的海域比較敏感，台灣、中國、日本都主張主權，但中國和日本的漁船基本上也都沒有進入12海浬內，「主權之爭，應該由政府以外交途徑處理，而不是鼓勵漁民去冒險，畢竟船被扣人被押回，受害的都是漁民」。