限時審總預算護航萊豬？綠營人士：減少在野籌碼

立法院本會期處理總預算案有別以往，經朝野協商後決議應於11月30日前審完，引發藍營質疑，限時審查總預算是要壓縮美豬牛審查空間。民進黨團強調，這是要改變陋習。不過，有綠營人士私下分析，總預算早過關，將可減少在野制衡美豬議題的籌碼。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，這僅是符合預算法規定在期限內審查完畢，國民黨要嚴加審預算的態度很好，應向黨籍召委宣導要多排預算案，切莫拖延。

民進黨籍的立院外交及國防委員會召委王定宇表示，委員會這半年要處理的重要議題很多，包括潛艦國造這會期將面臨第二次秘密會議，內含輸出許可、技術協助等重要事項，是攸關能否製造的關鍵，這也是自己爭取本會期當召委原因之一。王說，重要議題就該加緊腳步排審，這部分沒有問題。

不過綠營人士指出，雖然總預算和美豬牛乍看是兩個議題、兩回事，但若總預算案早過關，在野黨無疑是少了一項可以和執政黨談判美豬牛的籌碼，對民進黨而言，的確可以減輕一部分美豬牛議題攻防上的壓力。

公督盟執行長曾建元指出，國營事業的預算通常都到隔年1、2月才審議，審議完都已經超過半年了，這樣國營事業怎麼拚經濟，而國家若有新興計畫要推行，也會因為立院預算延宕而導致計畫停擺，這對國家都是傷害。

曾建元說，決定各委員會總預算的完成日期，是近年來首次，公督盟對於立院改革長期陋習表達支持，期望立院能有新氣象，也表示會持續追蹤。