同意總預算案限時通過自我設限？時力、民眾黨：會嚴審

立法院本會期處理總預算案有別以往，經朝野協商後決議應於11月30日前審完，引發藍營質疑，限時審查總預算是要壓縮美豬牛審查空間；同意該方案的時代力量、民眾黨也被質疑自我設限。民眾黨團總召賴香伶和時力黨團總召邱顯智皆表示，預算會期好好處理完預算天經地義，在野黨會扮演好監督角色，不會放水。

賴香伶表示，民眾黨向來的價值就是實事求是，既然預算法第51條明定，「總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決」，就該遵守相關規。賴說，至11月底前的總預算審查時間是足夠的，民眾黨會嚴加把關。至於被質疑配合壓縮美豬牛審議空間，賴香伶指出，民眾黨嚴審美豬牛的立場不變，這和總預算案並未有太大衝突，屆時若因此導致總預算審議時間不足，要延長開會時間到下午、晚上也都問題。

民眾黨立委高虹安表示，過去在民間企業經驗，都會在前一年度先完成預算編列，照理說今年度總預算案去年就要審完，但今年狀況就是到了5月還在審今年度的預算，如果預算被凍結刪除，到底要如何執行令人感到不解，因此也認同國會審總預算案在效率上確實有改善空間。

時代力量黨團總召邱顯智表示，由於預算法第51條未訂定罰則，導致政府連年違法，總預算案總是拖延進度，這部分已長年被外界詬病，今年朝野都同意在11月30日前審完是好的改變，至少符合法律的規範。

邱顯智說，過去預算審不完的原因，往往是因為該委員會召委刻意不排審所致，並非11月30日的法定期限太短；若有心審預算擔心時間不夠，要期限內要加開委員會、甚至延長開會時間，都是可以考慮方式，時力也一定全力配合。