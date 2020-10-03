11月底前審完總預算 排擠美豬審查？柯建銘：改變陋習

立法院朝野黨團日前達成共識，預計在11月30日前完成審查中央政府總預算案，不過有部分立委認為，美豬相關行政命令同樣在國會做審查，恐壓縮到審查的品質和時間。對此，民進黨團總召柯建銘則表示，沒有拖延美豬審查的問題，而是過去預算都有審查逾期的陋習，希望這次能按照預算法規定，如期通過。

根據預算法第51條規定，總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，並於會計年度開始15日前由總統公布之。然而，過去立法院審查預算經常超時，在國營事業預算等部分，更經常來不及審查通過，得按預算法54條，依照上年度執行數來執行，長年被公民監督國會聯盟等民間團體所詬病。

立法院進入審預算會期，於日前舉行朝野協商，針對年度中央政府總預算案，達成朝野共識，將按照預算法規定，在11月底前完成審查。時代力量黨團總召邱顯智表示，28日協商時，開會時就有甲案和乙案的選擇，甲案計畫依循預算法規定，乙案則把期限押在明年3月。他指出，時代力量支持總預算應該依法定時程完成審查，最後選擇甲案。

然而，雖然總預算依法審查，獲得朝野共識，但有立委私底下擔心，攸關放寬含萊克多巴胺美豬進口的行政命令，也同時間在立法院做審議，如此限定總預算審查期限，有可能影響到立法院對食安的把關。柯建銘則不認為會影響到美豬的審查。

他指出立法院審預算，長期以來都有超時的陋習，且愈來愈嚴重，尤其是委員會有兩個召委，但在野黨的召委都不排預算審查，導致卡關，這樣一來，只要有一個委員會的預算沒有完成審議，立法院就無法就總預算案做協商。他表示，審預算是立委的天職，這次有這樣的共識就是希望提升國會效率，希望預算案能如期過關。