總預算限11月底前審完 國民黨團：壓縮萊豬審查空間

立法院周一協商確定，明年度中央政府總預算應於11月30日前完成審查。國民黨立院黨團書記長林奕樺質疑，立院現階段要處理萊豬相關的審查、法案及公聽會，時間已經很緊，不得不懷疑民進黨的動機。國民黨團總召林為洲表示，預算能否「如期」完成審議，最重要還是要看委員會審查進度，訂定時程只是「目標值」。

林奕樺說，審預算當然不宜拖太久，但就算這會期來不及審完總預算，明年例行及延續性的預算還是可以先動支。林奕樺說，立院這會期同時還要處理紓困及前瞻預算，更涉及蔡政府高額舉債，負擔已經較以往重，立法院不該趕進度自我設限。

林奕樺說，立院近期針對有關萊豬的行政命令、相關修法、專案報告、公聽會，都需要在委員會中經過民主討論，但今年突然一反行之多年的慣例，要限期審查預算，勢必會在排案時程上造成排擠，民進黨的動機令人質疑。

林為洲指出，過去歷年公務預算，按照往例都會律定一定時間審完，但畢竟各委員會除了要審各負責的政府部門預算案，還是有各種不同法律案與議案要討論，實質審議期程都會出現落差，所謂的11月30日完成審查只是「參考用」。

林為洲也還原，周一朝野協商過程，國民黨團有意見的是民進黨團主張將各委員會由主責召委分案排審改為允許輪審，這樣不僅侵犯召委主導議事的排案權，也將讓預算案無法確實嚴審。

至於訂總預算等預算案最後完成審議時程，林為洲說，過去都會如此，國民黨團沒有意見，但也尊重各委員會實質審議進度。