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持續爭取我國參與聯合國 外交部：為參與WHA復會奠基礎

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

外交部今天表示，今年第75屆聯合國大會開議期間，我國政府繼續以多元方式爭取國際支持，有效增進各界了解我聯合國推案訴求，以及2350萬台灣人民對參與聯合國體系的強烈期盼，不但推案動能持續累積，也為後續推動參與11月世界衛生大會（WHA）復會奠定更堅實的基礎。

外交部表示，誠摯感謝友邦及國際社會各界支持台灣爭取參與聯合國的訴求，我國參與國際組織的決心，與全球及聯合國合作，攜手增進全人類福祉及落實SDGs的理想不會改變。

外交部表示，身為聯合國會員國的我14友邦今年全數都以聯名或個別致函方式，強力籲促聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）將我國納入聯合國體系；友邦在函中強調，台灣是對抗新冠肺炎疫情的典範，卻被排除在聯合國相關努力之外，此與聯合國高舉的「包容性」及「普遍性」等基本原則及強化多邊主義的願景不符，強烈主張聯合國促進全球復甦及持續落實SDGs相關努力不應遺漏台灣。

外交部表示，在聯大總辯論期間，帛琉總統、巴拉圭總統、馬紹爾群島總統、海地總統、諾魯總統、吐瓦魯總理、史瓦帝尼總理、聖文森總理、聖克里斯多福及尼維斯總理、聖露西亞總理、貝里斯外長及尼加拉瓜外長12位友邦高層接連發出正義之聲，呼籲聯合國實現「不遺漏任何人」的承諾，採取行動接納我國，讓台灣與全球夥伴攜手達致疫後復甦及更美好的未來。

外交部表示，理念相近國家以各種方式支持我國推案訴求，美國駐聯合國代表團常任代表克拉夫特（Kelly Craft）大使與我駐紐約辦事處處長李光章會晤，討論美方支持我方參與聯合國議題；克拉夫特也出席擔任台美日合辦的聯大周邊活動「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研討會致詞貴賓。

外交部表示，英國外交暨發展部副部長Nigel Adams在回復國會議員書面質詢時表達支持；澳大利亞、日本及美國的駐台機構則在臉書發文及分享外交部製作的「來自台灣的祝福」（Blessings from Taiwan），肯定台灣對落實SDGs的具體貢獻。

在各國國會方面，外交部表示，宏都拉斯的國會通過支持台灣參與國際的決議案；秘魯、委內瑞拉、英國、瑞典、土耳其、哥倫比亞及南非等國的國會議員則以簽署聯合聲明、書面質詢行政部門、致函聯合國大會主席及在社群媒體發文等方式聲援我國聯合國推案。

聯合國 外交部 英國

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