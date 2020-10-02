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葉毓蘭諷川普惹議 林俊憲：若習近平確診敢這樣囂張？

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林俊憲。圖／本報系資料照
民進黨立委林俊憲。圖／本報系資料照

美國總統川普確診新冠肺炎，國民黨立委葉毓蘭在臉書爭議發文惹議。民進黨立委林俊憲批評，如果今天確診的是中國大陸國家主席習近平，還敢這麼囂張嗎？

葉毓蘭對川普確診稍早臉書表示，台灣能幫忙，但前提是川普要搭空軍一號到台灣治療，確保後篩檢結果將會是「中國病毒」，引發爭議。

林俊憲臉書批評，川普以及第一夫人今天被診斷確診新冠肺炎，立刻引來中國媒體的大肆宣傳，沒想到國民黨跟著一個鼻孔出氣，被罵爆之後趕緊刪文，又是一次敢做不敢當的國民黨正常發揮。

林俊憲說，葉毓蘭的這篇文，不僅嘲諷川普，甚至連台灣的防疫成就都要揶揄，暗批台灣「蓋牌」，實在很難相信我國立法委員，拿最大盟邦的元首開玩笑。

林俊憲指出，就只問葉毓蘭一件事，今天如果確診的是習近平，敢不敢發這種文，「我想答案也很明顯了，無論如何都要去海峽論壇要飯的國民黨，怎敢得罪自己的衣食父母」。

民進黨立委何志偉也表示，簡直不敢相信，國民黨的不分區立委把美國元首與夫人染疫的消息當作笑話來看，拿台灣的名譽來嘲諷國際重大事件。

何志偉說，這在外交上是如何失禮的一件事，國民黨確定自己以後要走親中仇美的立場了嗎？

國民黨 川普 葉毓蘭

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